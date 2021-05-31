廣東連日增多宗本土確診、無病徵個案　專家憂滯後促收緊回港易

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-05-31 13:55

本港第四波疫情似逹至尾聲，惟鄰近的廣東省疫情反覆，周日（30日）新增20宗本土病例，另有3宗無症狀感染。自5月21日起計，廣州和深圳累計至少21宗及13宗無症狀感染。不過，據內地做法，無症狀感染者並不列為確診，其居所及活動地方也不會被納入國家衛健委「中或高風險等級地區」。 目前「回港易」計劃依從衛健委名單調整風險名單，有醫生憂慮措施有滯後情況，變成爆疫漏洞，建議政府自行留意內地各省市疫情收緊入境措施，並暫停有源頭不明感染地區人士回港免檢疫安排。

據國家衛健委數據，內地昨日（30日）新增27宗新型肺炎確診個案，當中20是在廣東的本土病例，其餘7宗由境外輸入。 昨日另新增19宗本土無症狀感染個案中，有3宗來自廣東，前日（29日）則有13宗本土無症狀感染者來自廣東。

廣州多宗確診 患者感染印度變種病毒

廣州市衛健委副主任陳斌昨日通報，自5月21日起計，廣州累計無症狀感染者有21宗，當中感染者的基因測序結果高度同源，均為傳播速度極快的「印度變種病毒」。另外，自5月21日至昨日，深圳亦錄得13宗無症狀感染個案，患者主要居於龍崗區及鹽田區，昨日深圳共有34名無症狀感染者正在接受醫學觀察。

（食物及衞生局網站）

據內地做法，無症狀感染者並不列為確診，其居所及活動地方也不會被納入國家衛健委「中或高風險等級地區」。然而，本港「回港易」計劃只依從衛健委名單，目前廣東省僅廣州市荔灣區的其中5條街道，以及佛山市南海區一小區屬中高風險，即在其他地方居住的香港居民，回港後可自由活動。

《香港01》已向政制及內地事務局查詢本月循「回港易」計劃入境的人次。

呼吸系統科專科醫生梁子超（資料圖片）

澳門已將深圳龍崗區及鹽田區部份地方排除在免檢疫地區。（澳門旅遊局）

梁子超：澳門比衞健委更早調整風險級別

呼吸系統專科醫生梁子超認為，無症狀感染者通常屬於染疫初期，其播毒風險與有症狀患者相若，擔心港府單靠衞健委名單調整「回港易」措施會有滯後情況，變成爆疫漏洞。

他又說，與港相鄰的澳門政府會自行留意內地各省市疫情調整入境措施，已將深圳龍崗區及鹽田區部份地方排除在免檢疫地區，即比國家衛健委更快調整地區風險級別。梁子超認為，「香港政府唔應該太保守」，應留意名單以外疫情反覆的省市，評估有關地區人士的入境風險，並暫停有源頭不明感染地區人士回港免檢疫安排。

他續稱，香港政府無法掌握內地民眾的行動軌跡，「申報系統（回港易）都唔會問到咁仔細，去過邊幢大廈、邊條街。」他亦認為應擴大風險範圍，譬如整個區域或整個城市，以免有「漏網之魚」流入本港社區。