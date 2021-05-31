研打針後放寬處所營業時間、容12人一枱　陳肇始：預6月10日開始

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-05-31 16:40

港府續以「疫苗氣泡」放寬防疫措施，食物及衞生局局長陳肇始今日（31日）稱，新一輪防疫措施在6月10日到期，會跟業界溝通，研究放寬已接種人士可以12人一枱、食肆的容量上限及營業時間亦都可能可以放寬。

本港人口接種率只有18%，接種速度緩慢。政府今日再出招「谷針」，陳肇始表示此輪社交距離措施6月10日屆滿，國際經驗反映一刀切全面放鬆，疫情容易反彈，因此當局會以「疫苗氣泡」為基礎，放寬處所的聚集人數上限、容量上限、營業時間、小組與小組之間的距離及戴口罩要求等。

「疫苗氣泡」將食肆分為四類，其中D類食肆要求市民至少完成一針接種，可以八人一枱、堂食營業時間至深夜兩時。陳肇始稱，當局會研究假如一家有三份之二人已接種疫苗，餘下因為年紀或其他原因未能打針人士，都可以享受「疫苗氣泡」的便利，包括延長堂食營業時間，甚至12人一枱。

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至於要員工打針才可以營業的處所，例如：酒吧、夜店、浴室、派對房間、卡拉OK及麻雀天九耍樂處所，陳肇始稱在6月10日新一輪防疫措施時，入座率可能可以上升至75%甚至更高、營業時間延長等，未來一周會繼續跟業界溝通。