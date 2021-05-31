袁國勇：無打第一代疫苗不可打第二代　備孕女士都應打針

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-05-31 14:59

港大微生物學系講座教授袁國勇早前指第4波疫情應已完結，但相信第5波疫情好大機會出現，要防止出現。他今日（31日）在商台節目《在晴朗的一天出發》中表示，香港情勢隨時有變，或在秋冬再有爆發，指現時已在機場試行入境人士抽血驗抗體的做法，防止輸入個案。他認為，港人需要接種疫苗，但打針引致死亡的錯誤印象深入民心，要「揼石仔」為市民解說，稱若現時無打第一代疫苗，不會可以打第二代。

港大微生物學系講座教授袁國勇稱，市民對疫苗副作用誤解深入民心，要再作深入解說。（資料圖片梁鵬威攝）

袁國勇指，政府和市民現時都要謙卑，現時全球多地疫情嚴重，隨時有一人感染印度變種病毒，情勢都會有變。他指，香港接種的兩款疫苗保護力存差異，指香港接種率要多達80%，否則再有第5波疫情會有大麻煩。

他指，現時本港接種率低，提供疫苗後都沒有接種，未來「比錢藥廠都未必有針」，批評政府在宣傳疫苗計劃中做得不好，令接種疫苗後會死人、流產的錯誤印象深入民心，指流產多是胚胎基因有問題，疫苗令胚胎流產不應發生，認為準備懷孕女士都應照打疫苗。他建議醫科學生和老師都應回到母校解說疫苗副作用，「揼石仔咁做」。

至於對有人欲等新一代疫苗，袁指，若之前未曾打針，「你呢刻冇打我唔會比你打」，指要先接種最早型號的疫苗，才再打加強劑，不會750萬港人重新再打疫苗。