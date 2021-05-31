何栢良建議若七成公務員打針免減人工　放寬限聚只限已接種疫苗者

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-05-31 10:46

有傳政府將會為公務員每接種一劑疫苗提供一日有薪假期，以提供打針誘因。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（31日）在電台節目中建議，政府應提供更大誘因予市民接種疫苗，舉例指現時公務員或需減人工，可考慮若有7成公務員接種疫苗就改為凍薪。 何亦指，本港社交距離措施只能針對已接種疫苗市民可獲放寬，自稱不適合接種疫苗人士亦不獲豁免，指「三高」或長期病不宜接種的說法是「大錯特錯」，全港應有99%合資格人士適合接種。

港大感染及傳染病中心總監何栢良建議，限聚措施放寬應只限已接種疫苗人士。（資料圖片／黃舒慧攝）

何栢良指，多人接種疫苗可讓經濟恢復，有誘因市民一定歡迎，指現時公務員或面臨減薪，若有7成公務員接種疫苗，或可考慮改變為凍薪。

他認為政府初期於疫苗宣傳出錯，只着重報告接種疫苗後的「生老病死」，加上傳媒報道，令市民把事件與疫苗拉上必然關係，改變「要九牛二虎之力」，但仍要想辦法逆轉。

坊間一直指有「三高」或長期病患不適宜接種疫苗，何栢良指說法大錯特錯，「唔知點解政府咁講」，指全球已有過億有長期病人士安全接種疫苗，部分國家更優先讓這類高風險人士接種，僅對疫苗敏感人士不適宜接種，料香港99%合資格接種疫苗人士可以接種。

何栢良指，社交距離措施基本上不能放寬，亦只能針對已接種疫苗人士放寬，即使不適宜接種疫苗人士都不可豁免。而多個指定處所和食肆D區須確保顧客已接種疫苗，創科局長薛永恒於電台節目指，會在數日內推出「安心出行2.0」，讓市民儲存電子針卡，手機電子錢包等亦料同步推出，而現時亦已有新驗證二維碼掃描程式，方便市民和商戶使用，未來亦會繼續努力，協助不同機構推出鼓勵接種疫苗抽獎或優惠時，可以確認到市民是否已打針。

他承認，新儲存電子針卡方式，可能會出現有多人使用同一針卡二維碼的情況，強調使用化人電子針卡為犯法行為，亦民亦應保存好個人資料。

廣州市荔灣區出現新冠肺炎群組。（資料圖片/央廣網）

深圳和廣州都出現新冠肺炎群組爆發，何栢良認為，現時找出的患者都能追蹤到源頭，亦限制在小區內，對於兩地風險評估大致認同內地分析。至於越南傳出有新變種病毒，何指再有新變種組合在預期之內，但暫時未有證據會構成新威脅。

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