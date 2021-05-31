DSE 2022｜時間表出爐　4核心科復活節後舉行　中英口試擬復考

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-05-31 16:59

2022年DSE中學文憑試時間表今日出爐。考評局今日向全港中學發通告，公布下屆文憑試四大核心科筆試將於明年復活節後，4月25日至5月3日舉行，並提醒學校須預留5日停課，以騰出課室作核心科目試場。另外，已停辦兩年的中英文科口試也計劃復辦，放榜日期則暫定明年7月20日。

已停辦兩年的中英文科口試也計劃復辦，放榜日期則暫定明年7月20日。（資料圖片）

3月至4月中考口試

考評局今日向全港中學發通告，指曾考慮2020/21學年持續停課的情況，2021/22的學校假期安排，以及這兩年考試的科目組合統計數據，以及過往考試年度的整體模式，2022年中學文憑試筆試將於復活節假期後開始，英文、通識、中文及數學科的考試將於4月25日至5月3日舉行，當中4月28日不設考試。

受到疫情況影響，中英文科口試連續兩年停辦，明年似乎計劃復辦。考評局將安排中文科口試於3月中至3月下旬舉行；英文科口試將於3月下旬或4月上旬至4月中旬舉行。

2022年中學文憑試時間表今日「出爐」，核心科目筆試將於明年復活節假後開考。（考評局文件截圖）

考生續原校及地區考試 學校需停課5日

而明年核心科考試亦繼續「原校及地區試場」安排。考評局指，由於核心科目考試的考生人數眾多，以及兩個語文科目的聆聽考試對場地特別要求，用作原校及地區試場的學校需要暫停上課或面授課堂，以騰出課室作核心科目試場之用，學校暫需要停課5日。至於文憑試成績暫定於明年7月20日公布。