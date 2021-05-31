54歲婦將軍澳富康花園祥興買菇煮食　疑食物中毒嘔吐、腹痛

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-05-31 17:51

衞生署衞生防護中心今日（31日）表示，正調查一宗涉及進食菇類後引致食物中毒的懷疑個案，一名56歲女子烹煮和進食在將軍澳購買的菇類後，出現噁心、嘔吐和腹痛等徵狀，現已出院。 署方指，該店舖位於將軍澳唐明街富康花園地下的祥興食品批發。

一名56歲女子在家烹煮和進食菇類，約4個半小時後出現噁心、嘔吐和腹痛等徵狀。（資料圖片/余曉彤）

個案涉及一名56歲女子，她於5月30日在家烹煮和進食於將軍澳富康花園地下的祥興食品批發舖購買的菇類，約4個半小時後出現噁心、嘔吐和腹痛等徵狀。

她今日到將軍澳醫院急症室求醫後已出院，情況穩定。

嚴重者或會死亡

衛生防護中心發言人表示，進食菇類引致的食物中毒一般為急性，病徵通常包括進食後短時間內出現噁心、嘔吐和腹痛等腸道徵狀。因應不同的菇種，病人亦可能出現如大量流汗、幻覺、昏迷或其他神經系統病徵和肝衰竭，嚴重者更可能引致死亡。

大部份個案烹煮不會破壞毒性

發言人提醒，市民應向信譽良好可靠的供應商購買菇類，不要購買懷疑混雜了不明品種的菇類。即使將可供食用的菇類品種混雜不可食用、帶毒性的菇類品種，亦不會稀釋毒性，在大部分個案中，烹煮亦不會破壞其毒性。

發言人表示，若懷疑因進食菇類引致食物中毒，應立即求醫。如有剩餘菇菌，應帶同前往求醫，以供辨識種類。