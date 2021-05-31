大窩口停車場疫下加租　車主斥貴過酒店　管理公司稱曾凍租25個月

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-05-31 18:05

由基匯資本「民坊」管理的大窩口停車場明日（6月1日）起加租，加幅由6%至10%不等，當中有蓋私家車固定位加幅最高，每月加350元，月租增至3,820元。有車主不滿疫情下市道惡劣，車場日久失修，管理公司依然加租，非固定車位月租甚至比區內悅來酒店更貴，批評「貴過酒店收費，但無酒店質素」。 民坊回覆《香港01》查詢表示，疫情期間曾經在個別停車場減租，而大窩口停車場租金已經維持25個月不變。參考區內多個停車場的租金水平，以及相應市場需求及經濟環境，民坊決定在6月調整大窩口停車場的租金。

由基匯資本「民坊」管理的大窩口停車場明日（6月1日）起加租，加幅由6%至10%不等。（資料圖片）

車主：未改善天花漏水、石屎剝落等問題

車主阿文租用大窩口停車場多年，他指民坊接手停車場後，於2019年大幅加租，其租用的非固定車位由2,680元加至3,090元，加幅逾15%，惟一直未有改善停車場天花漏水、坑渠水浸、石屎剝落等問題，如今再加租10%，每月3,400元，「公屋停車場仲貴過悅來酒店，人哋非固定車位都係3,100元咋，但有無酒店嘅質素？」

阿文又指，本月25日曾與基滙資本代表開會，對方席間指已經25個月沒有加租，「呢兩年咁樣嘅市道，已經無要你減租，我哋只係要求今年繼續凍結」，然而會議沒有帶來預期結果，慨嘆「依家只有硬食，無法啦」。

區議員許祺祥指，部份月租車位加價一成。（區議員許祺祥提供圖片）

區議員：閉路電視損毀存保安漏洞

協助車主的區議員許祺祥指出，停車場曾有車主車輛被毀，但職員卻指閉路電視損毀，未能提供錄像，批評存有保安漏洞，形容是「酒店式的收費，貧民式的服務」。許又指，基層市民受疫情影響更大，有家庭停工失業，現時加幅之大，對於市民構成極大的經濟壓力，要求凍結租金，及盡快維修改善設施。

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民坊：個別停車場減租

民坊發言人回覆《香港01》查詢表示，一直密切觀察市場情況，以靈活多變方式，制訂不同的停車場收費計劃。在疫情期間，公司體恤疫情對車主的影響，曾經在個別停車場減租，而大窩口停車場的租金已經維持25個月不變。另外，因應殘疾人士的特殊需要，民坊自2018年3月接手大窩口停車場以來，傷殘人士車位的租金一直凍結至今。

參考區內多個停車場的租金水平，以及相應市場需求及經濟環境，民坊決定在6月調整大窩口停車場的租金。

民坊又指，明白停車場使用者對停車場管理的意見，會定期檢視及改善停車場的設施和環境。大窩口停車場閉路電視一直正常運作，而早前被破壞的閘機已完成維修。此外，天花灑水系統將於本周完成全面檢查及維修。在疫情下，民坊已加派人手，定時清潔商場及停車場設施，並加強清洗後樓梯通道，為使用者提供安全及衛生的泊車空間。