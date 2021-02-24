領展停車場近半4月起加租　平均2至4%　向續租車主提供優惠券

撰文： 梁德倫 最後更新日期： 2021-02-24 15:30

疫情持續逾年，本港經濟未見起色，據了解，領展決定於4月起於旗下54個停車場加租，佔其121個停車場約45%，餘下67個車場則繼續凍租，即連續兩年凍租。領展會為續租車主提供3月份月租減半優惠，4月1日實施新月費會平均上調2%至4%，每月最多加95元。 領展回覆查詢指，會向續租車主提供包括8張可轉讓的領展停車場1小時時租泊車券、汽油、汽車美容服務及汽車保險禮券等，優惠總額約1,900元。發言人又指，「新月費計劃」旨在維持旗下停車場整體及長遠的穩定營運。

領展近半停車場將於4月1日起加租。(資料圖片/羅君豪攝)

涉54個停車場 最多每月加95元

疫情衝擊本港各行各業，領展去年決定旗下121個停車場全線凍租，並向保姆車、校巴等受衝擊最嚴重的「搵食車」，提供為期一年的「半租」優惠。

不過，據了解領展決定在新一年為部份停車場加租。領展揀選54個停車場於4月1日起加租，加租幅度平均2至4%，部份車位每月最多加95元。

領展近半停車場將於4月1日起加租(資料圖片/羅君豪攝)

針對私家車及客貨車車位

據悉，部份需加租的停車場，包括富東邨、蝴蝶邨、田景邨、大元邨、南昌薈等。領展會為續租的車主，提供3月份半租優惠，倘以一個月租3000元的車位計，即可省回1,500元；假設4月1日起每月多付95元，全年共增1,140元，扣除3月份「半租」優惠，車主仍可「賺返」360元。

摢了解，今次加租只針對私家車及客貨車，至於校車、大貨車、旅遊車及保姆車等，則可繼續凍租。

領展旗下停車場過去屢被批評年年大幅加租。(資料圖片)

領展：加費維持停車場「整體及長遠穩定營運」

領展回覆查詢時指，考慮旗下個別停車場的使用情況及市場環境後，決定在未來一年凍結旗下67個停車場的月租收費，其餘54個停車場會推出「新月費計劃」。至於旗下所有停車場的褓姆車／校巴、貨車及電單車車位月費維持不變。為傷健人士提供的四折泊車優惠亦不變。

發言人又指，會向所有4月份續租停車場的用戶贈送優惠券，包括8張可轉讓的領展停車場1小時時租泊車券、汽油、汽車美容服務及汽車保險禮券等，每位月租用戶可獲優惠總額約1,900元，計及3月份所減免一半月費，省下的月費足以抵銷甚至多於月費上調後未來一年的全年增幅，以此計算續租的租金在未來一年沒有實際調整。領展指，新月費計劃旨在維持旗下停車場「整體及長遠的穩定營運」。