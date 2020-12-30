上水、東涌擬建兩公共停車場　提供400個私家車泊位涉款逾8億元

本港泊車位近年逐漸短缺，政府向立法會提交文件透露，擬在上水第4及第30區建造一座9層高的地面公眾停車場，料可提供320個私家車泊位，造價估計需4.2億元。當局又擬在東涌第99區，建造一個可提供80個私家車位的單層地庫公眾停車場，費用約1.67億元，估計在獲得撥款後，大約3年內可完成工程。至於停車場的地面，政府擬建新的公共運輸交匯處，除了設巴士上落客處，亦會加裝電動巴士充電設施等。

運輸及房屋局及運輸署向立法會提交文件，提到將就3項工程撥款徵詢議員意見，以增加泊車位及應對公共運輸服務的需求。文件提到，上水第4及第30區原有兩個短期租約收費公眾停車場，不過當局已於今年8月及11月騰空兩個停車場，以便發展公屋項目。文件透露，擬在該區建一座9層高的公眾停車場，提供約320個私家車泊位，以及10個輕型貨車公眾泊位，目標於獲批撥款後，在3年內完成工程，預計涉4.2億元。在停車場完成前，當局指一個新的短期租約停車場，預料於2021年第一季，在地盤部分用地投入服務，可提供約300個私家車泊車位。

另外，當局亦計劃於東涌第99區，按「一地多用」原則，興建新公共運輸交匯處，並在其地底建造一個地庫公眾停車場，前者料涉款約2.7億元，後者則近1.7億元，期望在獲得撥款後，3年內完成工程。

文件透露，交匯處將設專營巴士上落客處及停車處，並會加裝電動巴士充電設施、照明、排水設施及機電系統等，滿足東涌東新增人口對公共運輸服務的需求。停車場方面，則料提供80個私家車公眾泊位，應付區內近年遷入的人口。