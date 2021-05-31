增4宗輸入個案　灣仔警署男警初步確診　連續38日無不明源頭斷纜

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-05-31 20:25

本港今日（31日）錄得四宗輸入個案，是連續38日無源頭不明個案，不過一名警員初步確診，可能會令紀錄斷纜。今日的一宗輸入個案檢疫期間樣本呈陰性，隔離期完結後回到葵涌葵盛東邨盛富樓住址居住，之後因其他病患求醫瑪嘉烈醫院，驗出對新冠病毒抗體呈陽性，盛富樓住戶要強制檢測。

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四宗無病徵的輸入個案都無接種新冠疫苗，詳情分別為：

編號11839：41歲女傭，她5月21日坐CX798航班從印尼抵港，入住灣仔華麗銅鑼灣酒店檢疫，變種病毒測試結果待定。

編號11840：38歲女士，她5月29日坐KE607航班從韓國抵港，沒有帶變種病毒。

編號11841：31歲女傭，她5月29日坐KL819航班由荷蘭來港，因病毒量太低，無法檢驗她是否帶有變種病毒。

編號11842：無業的40歲男子，他4月18日坐UK6397航班從印度來港，與他同行的53歲女士（編號：11693）4月19日確診，他隨即被列為密切接觸者，4月18日至5月9日在竹篙灣隔離，完成檢疫後回到葵涌葵盛東邨盛富樓，5月13日再做檢測呈陰性，5月29日因其他病患求醫瑪嘉烈醫院，檢測結果呈不確定，之後驗出抗體呈陽性。盛富樓昨日已被納入強制檢測公告，住戶要在本周四（3日）之前檢測。他體內病毒量太低，無法檢驗是否帶有變種病毒。

今日錄得少於五宗初步確診。