撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-05-31 23:14

政府及商界近日紛紛推出「谷針」措施，新冠疫苗接種至今第95日，打針人數回升，周一有20,035人接種第一劑疫苗，較上一日多約3,000人，其中科興疫苗的第一劑接種人數更創兩個多月以來新高。兩款預約人數錄得近38,000人，亦創近兩個月單日紀錄新高。 昨日（30日，星期日）有四人打針後送院，一名37歲男子在源禾路體育館打第一劑科興後心搏過慢，經治療後留院觀察；一名21歲青年出現血管迷走神經性昏厥，情況穩定已出院。

累計共接種240萬劑疫苗

本港今日共有36,400人注射疫苗，第一劑疫苗佔約20,000人，當中有9,800人選擇科興疫苗，是自3月22日以來單日最高人數，另6 200名市民接種第二劑；復必泰方面，有10,200名市民接種第一劑、10,100名打第二劑。

政府公布疫苗接種計劃累計95日以來，已為市民接種共約240萬劑疫苗。當中約1,379,400名市民已接種第一劑疫苗，包括約594,800名接種科興疫苗，約784,700名接種復必泰疫苗。約1,021,000名市民已接種第二劑疫苗，包括約436,000名接種科興疫苗，約584,900名接種復必泰疫苗。

37700人預約打針 4月3日以後新高

至於預約接種人數，科興及復必泰疫苗分別有12,300人及25,400人預約，合共有37,700人預約打針，是自4月3日的45,500人以來新高，當日是復必泰暫停預約一周後重新開放首天。

51歲婦打復必泰後胸口痛拒留醫

昨日打針後有四人不適入院，三人注射科興疫苗，包括一名37歲男士在源禾路體育館打針後心搏過慢，當晚8時25分送往威爾斯親王醫院，情況穩定要留院觀察；21歲男子同在源禾路體育館注射疫苗後出現血管迷走神經性昏厥，情況穩定送院後已出院。餘下一人打科興疫苗後暈眩。

另一名在元朗體育館注射復必泰疫苗的51歲婦人，感到胸口痛，她情況穩定，送往博愛醫院經診症後不遵從醫生勸告自行出院。