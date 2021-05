撰文: 張偉倫 最後更新日期: 2021-05-31 21:03

新冠肺炎已肆虐全球逾年,環球各地經濟活動仍無法回復正常,各地之間仍未全面通關,影響人與人之間交流。隨著疫苗已推出,外界視接種疫苗為打破現時受疫情困擾悶局的最有效武器。商界對接種疫苗相當積極,其中長和系創辦人李嘉誠的私人投資旗艦維港投資,接種人員比率高達84%。

維港投資於Facebook發文,指出截至今日(31日),接種疫苗人員比率已達到84%。並有hashtag #we can do it #我們做得到。