創科局局長薛永恒化身Youtuber?排排坐與小學生笑談IT

撰文：陳淑霞
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創新及科技局局長薛永恒化身Youtuber？創科局FB專頁數日前上載一條花絮，片段中可見薛永恒與小學生「排排坐」笑問笑答，3名精靈鬼馬的同學們，七嘴八舌的追問，更瞬間將局長「秒殺」，又「質詢」局長將會如何推廣他們研發的「智能座廁」，惹來眾人哄堂大笑。
原來今次合作，是創科局《奇趣IT識多啲》的推廣片段，稍後上載的足本版，將會講述更多局方推廣STEM教學的有趣知識。
創新及科技局局長薛永恒與一眾小學生趣談創科。
短片中可見，3名來自英皇書院同學會小學第二校的小學生，與創科局局長薛永恒輕鬆暢談。同學們與局長同檯對話，最初略顯拘謹，又童言無忌稱「我擔心得罪你」，獲局長「開綠燈」促放心照直講後，同學們隨即打蛇隨棍上，紛紛探問其工作日常，包括辦公室內是否有大班椅、又問及他如何安排工作時段等，薛永恒聞言後哭笑不得，應接不暇。
3位小學生於校內共同合作研發「智能座廁」，又連番「質詢」薛永恒會否投資其項目，以及會如何協助推廣，不過片段中大賣關子，未有披露薛永恒的回應，帖文則透露，今次的短片是《奇趣IT識多啲》的花絮，稍後將會有足本版，講述更多創科局於小學內的STEM教學推廣。