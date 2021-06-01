創科局局長薛永恒化身Youtuber?排排坐與小學生笑談IT

創新及科技局局長薛永恒化身Youtuber？創科局FB專頁數日前上載一條花絮，片段中可見薛永恒與小學生「排排坐」笑問笑答，3名精靈鬼馬的同學們，七嘴八舌的追問，更瞬間將局長「秒殺」，又「質詢」局長將會如何推廣他們研發的「智能座廁」，惹來眾人哄堂大笑。

原來今次合作，是創科局《奇趣IT識多啲》的推廣片段，稍後上載的足本版，將會講述更多局方推廣STEM教學的有趣知識。