理大學生會促撤打針或每周檢測要求　城大籲接種：不宜家長式管治

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-05-23 18:28

理工大學日前向師生發電郵，呼籲學生與教職員盡快接種疫苗，倘師生員工於新學年開始時未完成接種疫苗，須每周向校方提供檢測報告，如因健康理由未能接種疫苗者，可透過大學醫療保健處安排，免費進行每周檢測。 理大學生會今日（23日）發起聯署，要求校方撤回有關安排，並強烈譴責校方做法，指做法與侵犯個人身體自主權無異，決定橫蠻無理，有損校內師生利益。 城市大學做法則與理大不同，校方去信師生鼓勵學生和教職員按個人情況接種新冠疫苗，但強調大學是知識分子的凝聚地方，「不適合施行家長式管治」。

理工大學日前向師生發電郵，籲學生與教職員盡快接種疫苗，倘師生員工於新學年開始時未完成接種疫苗，須每週向校方提供檢測報告。（資料圖片）

學生會：校方「侵犯個人身體自主權」

理大學生會在聯署質疑，校方做法「侵犯個人身體自主權」，稱截至5月17日，衞生署已接獲約2660宗與接種新冠疫苗有關的異常事件報告，更有20人在離世前14日曾接種疫苗，可見接種疫苗有一定風險，公眾憂慮屬人之常情。聯署稱，校方應反思疫苗接種率偏低的原因，不應以威逼利誘手段，促使學生與教職員接種疫苗。

學生會又指，校方漠視學生及教職員意見及自由意志，將理大師生「推向深淵」，「即使要保障校園使用者，接種疫苗及接受檢測並非唯一方法」。學生會指，要求師生於未有接種疫苗的情況下，每星期向校方繳交病毒檢測報告，加重師生不必要之經濟負擔，反問校方是否願意就此作補償，質疑校方此舉是為了公共衛生，抑或「盲目跟風」。

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城大鼓勵學生、教職員按個人情況打針

城市大學向全校發電郵，鼓勵學生和教職員按個人情況接種新冠疫苗，但認為大學是知識分子的凝聚地方，不適合施行家長式管治。

城大指，校方自去年起留意疫情發展，已率先採取多項防疫措施，期望政府制定有效的接種疫苗政策，讓大學能配合相關指引採取一切所需行動，保障教職員和學生的安全，也相信大學社群會作出適當判斷，時刻注意個人衛生。