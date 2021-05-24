撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-05-24 20:56

八大資助院校新一份研究評審結果今日公布，香港大學及中文大學成為八大之冠，在13個評審組別上，取得最多達國際水平或以上研究比例的院校。不過，八大有2%研究被評為「U級」，即不予評級，以城市大學研究佔最多。

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港大不論在醫學及法律研究方面，均較中大取得最多達四級「世界領先」的研究。（資料圖片)

大學教資會今日公布「2020年研究評審工作」結果，涵蓋八間資助大學2013年至2019年約1.6萬個研究成果。評審分為13個組別，採用5級制評分，四星級「世界領先水平」、三星「國際卓越水平」、二星「國際水平」、一星「原創性、重要性及嚴謹性有限水平」和俗稱U級的「不予評級」。

在13個研究評審組別上，港大及中大各在四個組別取得最多三星及四星評級的研究，在今次研究評審結果共同稱冠，至於科大則排行第三。

中大醫學及法律研究奪星表現不及港大。（資料圖片）

港大「四星」醫學及法律研究較中大多

將研究組別再按學科「拆細」比較，港大不論在醫學及法律研究方面，均較中大取得最多達四級「世界領先」的研究。在臨床醫學研究上，港大有38%醫學研究獲四星評級，38%獲三星評級；中大則有分別有28%醫學研究獲四星評級，37%獲三星評級。

法律研究方面，港大有38%研究獲四星評級，44%獲三星評級；中大則23%獲四星評級，60%獲三星評級。

在13個評審組別中，城市大學在六個組別均取得最多「U級」的研究項目。（資料圖片）

八大2%研究獲「U級」

另外，八大有2%研究被評為「U級」，即不予評級。在13個評審組別中，城市大學在六個組別均取得最多「U級」的研究項目，特別在教育領域上，就有4成研究獲評「U級」。其次是理大，在三個組別的研究獲得最多「U級」。