教資會研究評審結果出爐　八家大學七成研究達國際卓越及領先水平

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-05-24 17:39

大學教育資助委員會今日公布「2020年研究評審工作」報告，約1.6萬個研究項目中，有70%獲國際專家評為「國際卓越」水平或以上，包括25%獲評四星評級，45%達三星評級。 教資會主席唐家成表示，對上一次2014年評審結果，只有約46%的研究取得四星及三星評級，今年則有70%研究達到這兩級水準，形容今次評審結果表現非常理想，有所進步。

教資會主席唐家成（左一）表示，2020年研究評審結果有70%研究達到三星及四星，形容今次評審結果表現非常理想。（胡家欣攝）

2%研究不予評級 教資會：部分不適合評審

教資會邀請約360位海外及本地學者，按不同專門領域分成13個評審小組，評審來自八間資助大學、共約4,200位教員所提交約1.6萬個研究項目。評核分為五個評級，最高為四星評級，即達「世界領先」水平，最低為不予評級。

按過往慣例，教資會將根據評審結果，將影響2022年起各校研究經費撥款分配，故一直備受院校關注。根據「2020年研究評審工作」報告，今次有70%研究項目獲國際專家評為「國際卓越」水平或以上，包括25%獲四星評級，即達「世界領先」水平，45%達三星評級，即達「國際卓越水平」。

唐家成：結果表現非常理想

教資會主席唐家成表示，對上一次2014年評審結果只有約46%的研究取得四星及三星評級，今年則有70%研究達到這兩級水準，形容今次結果表現非常理想，各評級的百分比均比上一次有所進步。

對於今個年度有2%的研究不予評級，教資會秘書長鄧特抗表示，不獲評級的研究屬少數，而且涉及不同原因，例如部分項目不適合評審。

過往教資會研究評審評核方或，被批評不利人文學科研究，今次評審制度在「研究成果」外，首度加入「研究影響」及「研究環境」等作評核。（資料圖片）

首加入研究影響評核 稱有利人文學科研究

過往教資會研究評審評核方或，被批評不利人文學科研究，今次評審制度在「研究成果」外，首度加入「研究影響」及「研究環境」等作評核，後兩者分數比程各佔15%。

唐認為，令人文學科研究取得更有利結果。研究評審工作小組副召集人黃玉山表示，自然科學等研究較多實驗性及數據研究，所以論文密集程度較人文社會科研究高，但今次加入兩個指引評核，相信能令研究評審更全面。

教資會今日公布2020年研究評審工作，約1.6萬個研究項目中，有七成獲國際專家評「國際卓越」水平或以上。（胡家欣攝）

發信提醒大學列國安教育必修 教資會：交由大學決定

有報道指，教資會早前向資助大學發出「啟動籌劃信件」，在涉及「全人教育」一項，明確要求資助大學將《港區國安法》、《憲法》及《基本法》教育列作必修。

被問到為何罕有加入這項要求、大學不跟從會有何後果，唐家成表示，國安法有條文訂明，要求大學讓師生理解國安法，教資會有責任作出提醒，至於如何落實則交由八大決左。至於國安法對學術研究影響，唐表示不願評論，他指，大學教育不應涉及政治，而且須尊重大學自主。