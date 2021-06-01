初步確診男警現病徵續上班　居民稱情有可原　另有人稱不擔心傳播

撰文： 馬煒傑 最後更新日期： 2021-06-01 14:08

本港昨日（31日）新增一宗源頭不明初步確診個案，患者為一名居於油塘油美苑淮美閣男警，淮美閣被列入強制檢測大廈名單。對於患者於出現病徵後依然繼續上班工作，有居民認為是出於責任心，情有可原；亦有居民認為會對公眾做影響，出現病徵後應盡快求醫及不應上班。

▼油美苑淮美閣列入強檢大廈名單▼

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本港昨日（5月31日）新增一宗源頭不明初步確診個案，患者為一名居於油塘油美苑淮美閣男警，淮美閣被列入強制檢測大廈名單。記者今早（1日）到油塘社區檢測中心觀察居民檢測情況，陸續有居民到場進行檢測。

繼續上班情有可原 「可能佢以為自己淨係感冒啫」

居民黃先生對於大廈出現初步確診個案並不擔心，因為他日常亦會做足防疫措施，並認為鄰居的衛生意識都很好。對於男警出現病徵後如常工作，黃先生認為情有可原，「可能佢以為自己淨係感冒啫」，他又指出同為公務員，如非太過不適都會盡量上班，因為如突然缺席會影響到人手編制，出於責任心都會盡量上班。

對於男警出現病徵後如常工作，黃先生認為情有可原，「可能佢以為自己淨係感冒啫」。（盧翊銘攝）

病徵後繼續工作對大眾有所影響 不應繼續上班

而同為淮美閣居民的陳女士則持相反意見，她認為出現病徵後繼續工作對大眾會有所影響，所以應盡快求診並不應繼續上班；而雖然個案為源頭不明個案，但陳女士都不會太擔心，她認為雖然有一宗源頭不明個案，但不一定油塘區出現社區傳播，「一個個案啫，多幾個個案就話擔心」。

陳女士認為出現病徵後繼續工作對大眾會有所影響，所以應盡快求診並不應繼續上班。（盧翊銘攝）

防疫措施成熟 不太擔心

同為居民的張先生亦對初步確診個案不太擔心，他認為本港的防疫措施都十分全面，「好多嘢都做得好成熟」，例如有疫苗可供接種及有安心出行可追蹤患者紀錄，他更表示即使要照顧小朋友都不會太擔心。