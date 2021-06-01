電話卡實名制｜法例9月1日生效　解構新措施落實細則

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-06-01 15:57

政府將於6月4日就電話智能卡實名刊憲，並採取先訂立後審議方式，最快9月1日正式生效。商務及經濟發展局表示，每名人士可以向每間電訊商，登記最多10張電話卡，企業的上限則為25張，電訊商在登記時會核對及核實用戶資料，相關的資料會保留到用戶取消登記後最少12個月。以下會為讀者解構新措施落實細節：

▼1月29日，港府建議實行電話卡實名制▼

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商務及經濟發展局局長邱騰華及通訊事務總監梁仲賢今日（1日）見記者，公布電話卡實名制的落實細節。相關規定將於6月4日刊憲，6月9日提交到立法會，採取先訂立後審議方式，並預料於9月1日正式生效。

登記限額為多少？

每名個人用戶在同一個電訊商登記上限為10張，企業則為最多25張儲值卡。邱騰華認為，現市面有四大網絡營運商，加上其他虛擬網絡營運商等，市民可以接觸到至少8至9間營運商，換言人，每名市民最終可登記數十張儲值卡。邱騰華認為，現時的限額已經足夠個人及企業的需求。

實施時間表為何？

政府將於6月4日就電話智能卡實名刊憲，建議6月9日上立法會，最快9月1日生效。但9月1日生效後的首180日，政府預留為電訊商作準備登記工作，即實名制會在來年的3月1日才正式開始。

由2022年3月1日起，市民買新的儲值電話卡便要登記，至於已經使用中的舊電話卡，若想繼續用也要登記，登記時間有360日。而月費卡則毋須進行新登記。

政府預計於23年2月23日全面實施實名制登記。

登記要需要什麼資料？

使用個人登記儲值電話卡時，須向所屬電訊商提供個人資料，包姓名身份證、身分證明文件副本，以及 其出生日期。如使用電子平台，用戶要自行在網站上載個人資料。16歲以下用戶要有成人陪同登記，並要提交陪同成人的個人資料。

公司或企業，要提供商業登記及企業指定人士個人資料。

資料會保留多久？

電訊商在登記時會核對及核實用戶資料，相關的資料會保留到用戶取消登記後最少12個月。