首兩個月騙案升8%　「廣州醫院」致電港人指確診　套取個人資料

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-05-03 00:02

本港新冠肺炎疫情持續逾年，不少電騙案件應運而生。警方發現有假冒衞生署職員致電市民，指其曾到過「疫區」須隔離檢疫，從而套取個人資料；亦有「廣州醫院」致電港人，告知患上新冠肺炎，要提供個人資料核實。警方提醒市民切勿接聽可疑來電，及交出個人銀行資料。

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騙徒以「+852」來電模仿衞生署致電

警方今年首兩個月接獲2,673宗騙案，較去年同期2,475宗上升8%。當中電話騙案有122宗，上升三成；社交媒體騙案上升1.6倍有476宗；網上雜項騙案就大增近4.7倍錄312宗。

商業罪案調查科（偽鈔、支援及情報）署理高級警司曾雅詩指出，近期有騙徒以「+852」來電模仿衞生署致電，指受害人所到之處曾有確診人士到訪，要安排隔離檢疫，電話之後會轉駁到「內地官員」，套取資料行騙。

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「就係因為聽落荒謬，所以令人不知所措」

東九龍總區重案組總督察莫子威亦表示，警方今年初接獲舉報，受害人收到「廣州醫院」來電，指驗出他確診新冠肺炎，將會有「公安」聯絡他跟進。莫稱本港與內地去年未有免檢通關，受害人沒有回過內地，「就係因為聽落荒謬，所以令人不知所措」，受害人往往會按「公安」要求，提供中文全名及身份證資料核對身份，令個人資料外洩。

網絡安全及科技罪案調查科高級警司林焯豪表示，去年網上購物騙案有6,678宗，去年初以口罩及防疫用品騙案為主，共有3,000多宗，至去年中市民較多留家抗疫，騙案與家電及電玩有關，去年底則牽涉興趣班、貴價食材、賀年物品。

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「特務」被捕後聲稱是「受害者」

另外，警方發現近期不少騙案中，騙徒會自稱「特務」，被捕後卻聲稱是「受害者」，警方不排除其實是騙案集團一分子。去年警方接獲53宗特務案件，今年首兩個月就有13宗，上月一名77歲被捕的「女特務」涉及7宗騙案，她報稱去年被騙走萬多元，但一直沒有報警。