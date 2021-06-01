胡志偉郭家麒等4人　就3宗衝擊立法會案撤保釋　親友庭上相見拭淚

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-06-01 19:07

5名涉47人初選案的前立法會議員，就他們所涉的另3宗立法會衝突案再提訊，其中4人，包括：林卓廷、尹兆堅、郭家麒、區諾軒及胡志偉，今（1日）於西九龍裁判法院要求撤銷保釋申請獲准，而他們所涉的3案將押後至10月4日再訊，以候梁國雄就搶文件案的終審判決。

5人涉3宗立法會衝突事件

今日出庭的被告，除申請撤銷保釋的4人外，並包括正就8.18集會案服刑的區諾軒，但區並未申請撤銷保釋，他們合共5人共涉3宗案，分別指他們於2018年至2020年間，於立法會的不同會議上，妨礙正在執行職責的立法會人員、普通襲擊及藐視罪等。

尹兆堅消減胡志偉憔悴

5人步入犯人欄時有向公眾席的親友及支持者揮手及點頭示意。有旁聽人士哭泣拭淚，說被告「瘦咗」，即被保安勸阻及提醒須保持安靜。尹兆堅體型明顯消減，胡志偉則面容憔悴。

旁聽人士著眾人撐住

林卓廷、尹兆堅、郭家麒及胡志偉分別申請撤回3案的保釋，區諾軒繼續以原有條件擔保。主任裁判官徐綺薇批准，徐官將案件押後至10月4日再訊，以待梁國雄就搶文件案在終審法院的上訴結果。5人須要還柙，散庭時旁聽人士站立紛紛叫道「撐住」。

2018年6月13日，立法會二讀通過高鐵一地兩檢條例草案，期間民主黨林卓廷、尹兆堅、許智峯、鄺俊宇及議會陣線區諾軒五人先後被逐出會議廳，過程中發生推撞，林卓廷、尹兆堅及兩名立法會保安員事後報稱受傷。(資料圖片)

林及尹涉一地兩檢二讀時推保安

立法會於2018年6月13日就《廣深港高鐵（一地兩檢）條例草案》作二讀及表決，時任立法會議員林卓廷及尹兆堅於運輸及房屋局局長陳帆發言時，連同多名民主派議員抗議，他們被趕離場期間與保安推撞，林卓廷、尹兆堅及一名保安報稱受傷。林、尹被控在立法會會議廳內，妨礙正執行職責的立法會人員，尹另被控普通襲擊。

2019年立法會就逃犯條例修訂的法案委員會多次出現衝突場面。（資料圖片/羅君豪攝）

7人被指前年逃犯條例爭議騷擾其他議員

另外，林卓廷、郭家麒和區諾軒涉2019年5月11日立法會在《逃犯條例》修訂法案委員會會議上，與建制派議員衝突，他們連同朱凱廸、陳志全、梁耀忠及范國威共7人，被控襲擊、妨礙或騷擾在會議廳範圍內的議員陳恒鑌及周浩鼎，違反《立法會（權力及特權）條例》。

去年立法會內會會議曾多次衝突，郭偉强曾在衝突中將陳志全扯落地拖行。（資料圖片）

8人涉去年在內會擾亂議會

而尹兆堅和胡志偉涉2020年5月8日在立法會內會擾亂議會，及干預立法會人員，違反《立法會（權力及特權）條例》。他們與許智峯、陳志全、朱凱迪、黃碧雲、張超雄及郭永健等8人分別被控藐視罪，以及干預、騷擾、抗拒或妨礙正在執行職責的立法會人員罪。同為被告的黃碧雲和張超雄今到場旁聽。

3宗案件牽涉法律觀點爭議，有待梁國雄於終審法院另一宗同類案件裁決，該案為2016年立法會搶文件案。

案件編號：ESCC2993/2018、ESCC2514/2019、WKCC3842/2020