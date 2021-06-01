大學聯招改選　浸大動畫課程競爭最激烈　平均46人爭一學額

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-06-01 22:20

大學聯招（JUPAS）首輪改選昨日（5月31日）截止，各大學今日（6月1日)公布課程的報讀情況，浸會大學「傳理學學士電影主修——動畫及媒體藝術專修」繼續成為競爭最激烈課程，以首三志願（Band A）選讀人數計算，平均46人爭一個位。其次是中文大學幼兒教育及日本研究課程，分別平均有39人及38人爭一學額。

浸會大學「傳理學學士電影主修——動畫及媒體藝術專修」繼續成為大學聯招改選後競爭最激烈課程。（資料圖片)

８課程平均仍逾30人爭一個學額

中六適齡人口持續下跌，根據八間資助大學提供的資料，學生在大學聯招首輪改選後，有八個課程平均仍有超過30人爭一個學額。

當中，浸大「傳理學學士電影主修——動畫及媒體藝術專修」繼續成為競爭最激烈課程，以首三志願（Band A）選讀人數計算，共有594人競逐13個學額，平均46人爭一個位。中大及教大幼兒課程也一如以往競爭激烈，平均分別有39人及36人競爭一個學額。教大隔年開辦的中國歷史教育，則有38人爭一學額。

至於港大方面，謢理學士為最「搶手」科目，平均10人爭一學額；理大競爭最激烈課程為視學研究（榮譽）文學士，8人爭一學額；科大競爭最大課程為國際科研，11人爭一位。