浸大取消三個通識教育雙學位課程　聯招學生下周一前免費改選

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-05-20 20:59

政府新學年整頓通識科，改為「公民與社會發展科」，科目發展前景成疑。大學聯招在網頁公布，浸大將取消三個通識教育雙學位五年制課程，在聯招填報這個課程作為志願的學生，可於下周一（24日）或之前免費改選其它課程。 《香港01》正向浸大查詢刪除課程的原因，以及受影響的人數。浸大停辦有關課程後，八大之中，暫時僅餘港大提供的社會科學及教育雙學位課程，具備執教通識教師資格的培訓。

大學聯招在網頁公布，浸大將取消三個通識教育雙學位五年制課程。（資料圖片）

浸大將取消三個主修歷史、地理及社會學的通識教育雙學位課程，三個課程在大學聯招統一列為編號「JS2680」收生。根據大學聯招公告，指在聯招填報有關課程為志願的學生，可於5月17日至下周一（24日）或之前，登入網頁免費改選一次，包括移除有關課程，或以其另一個課程取替。《香港01》正向浸大查詢刪除課程的原因，以及受影響的人數。

網頁仍有顯示三個課程資料

浸大教育學系網頁依然顯示三個課程資料，課程目標旨在培訓學生在主修領域的知識及技能，同時取得通識教育的教師資格。學生在五年修讀總學分為167分，其中54個學分是所選的地理、歷史及社會學主修，另外51個學分為教育科目，當中有是通識教育科的教學與評估策略。

翻查資料，三個通識教育雙學位課程今年原開設8個學額。去年聯招共有2376人申靖，有192人將課程列入「Band A」選項，最終課程取錄11人。