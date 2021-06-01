旅發局推第二輪賞你遊香港　消費$800換本地團　推介5大親子團

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-06-01 12:58

旅發局第二輪「賞你遊香港」已正式展開，是次活動為名「夏日賞你遊」名額增至2萬個，家長只需於指定實體零售、實體餐飲商戶消費滿港幣$800（最多兩張收據合共$800），憑收據正本，即可免費參加一次旅行團。目前不少旅行團已額滿，而未來還會新增不同的旅行團，家長要密切留意。

６月１起可報團 小童、長者亦要滿足消費額

憑消費滿$800元的機印收據，即可費換取本地遊名額1個，可於6月1日起至7月30日，直接向參加活動的旅行社報名。。而報團的成人、小童及長者的指定消費金額要求劃一為港幣$800，即一家三口想報同一團至少要消費$2,400元。

活動當日參加者如出現發燒、乾咳或呼吸困難等症狀，均不可參加當天行程，其遞交的收據正本和已繳交的按金，都可獲退還。而參與旅行社有權要求參加者提交醫生證明書，證明有其所述病徵。

親子玩樂團性價比高

由於旅行團的供應商眾多，不乏一些以「打卡」、遊覽及享用美食的行程，相比之下部分親子活動的性價比更高！不但能免費玩農莊、摩天輪、大富翁主題館等，而且午餐也不俗，因此相信很快便會額滿，家長可前往「夏日賞你遊」活動網頁，選擇「親子玩樂」類的旅行團再挑選。

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