確診大廈食肆｜確診男警上周六曾到天慈邨　光顧黃大仙意八餐廳

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-06-01 23:45

本港疫情再現暗湧，今(1日)新增7宗確診，其中6宗屬輸入個案，餘下1宗為本地感染，患者是隸屬於灣仔警署軍裝巡邏小隊的35歲男警員，他暫被列作源頭不明個案。 衞生防護中心晚上更新其行蹤清單，他上周五(28日)曾到訪中央圖書館，原擬打科興疫苗，惟因有病徵而被拒，其後返回警察總部的餐廳匯敍、雅膳晉餐。他翌日則走訪多處，包括樂富商場、天水圍嘉湖山莊新北江商場1期，亦曾光顧黃大仙中心意八餐廳、天水圍天耀廣場十勝牛和食料理，同日亦曾前往天慈邨慈屏樓。行蹤名單亦顯示，他昨天(31日)曾返回警察總部工作，期間收到初步確診通知。

確診男警員駐守灣仔警察總部，他昨天(31日)仍有返工。(資料圖片)

上周五到中央圖書館打疫苗因咳嗽被拒

衞生防護中心今公布灣仔警署一名35歲男警員，被確認正式確診，屬源頭不明個案，近半百人須檢疫，包括30多名同袍。不過，他入院後3次檢測結果均呈陰性，亦未有抗體。



衞生防護中心同日晚上更新確診者傳染期內的相關行蹤，該警員居於油塘油美苑淮美閣，上周五曾到中央圖書館及警察總部匯敍、雅膳，根據衞生防護中心傳染病處主任張竹君於記者會所指，他本來想到中央圖書館社區疫苗接種中心打針，但因咳嗽、喉嚨痛等上呼吸道感染，當場被拒絕打針，翌日則前往樂富樂家醫務中心求診。

到天光圍新北江商場1期髮廊剪髮

根據行蹤名單所示，他上周六曾到訪樂富商場，光顧黃大仙中心意八餐廳，並到天水圍嘉湖山莊新北江商場1期，光顧天水圍天耀廣場十勝牛和食料理，同日亦曾前往天慈邨慈屏樓。據張竹君公布，該男警員曾於嘉湖山莊新北江商場1期的髮廊剪髮。

染疫警員曾於上周六(29日)到訪天慈邨慈屏樓。(資料圖片)

行蹤名單亦顯示，他昨天(31日)曾返回灣仔警察總部。其餘於記者會公布的行蹤包括曾到柴灣警署、荔枝角羈留中心等，則未見上榜。

▼男警員居住大廈油塘油美苑淮美閣須強檢▼

患者兩名小朋友入院後檢測呈陰性

患者有3名家人，連同數名曾探訪的親友、同事、犯人、髮型師等，合共40至50人須檢疫。他的兩名孩子分別在樂富耀能兒童發展中心和路德會觀塘幼稚園上學，二人昨晚出現病徵，入院後檢測呈陰性，鼻病毒、副流感病毒檢測陽性。該兩間學校需停課2至3日清洗，並等待檢測結果方可重開。而患者的工作場地及住所已發出強制檢測公告。