強制檢測學校｜6校爆上呼吸道感染　坪石天主教小學六年級停課5天

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-06-01 23:30

本港今(1日)新增7宗確診個案。食物及衞生局晚上刊登強制檢測公告，未有新增疫廈或工作場所，但有6間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，師生及訪客須強制檢測，包括天水圍天樂幼稚園暨幼兒園、天水圍激活幼稚園暨幼兒園、上環潮陽幼稚園暨幼兒園；以及牛池灣坪石天主教小學六年級、屯門博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校三年級，以及沙田基督教香港信義會禾輋信義學校三年級，上述師生均需於本周四(3日)或之前進行強檢。 其中坪石天主教小學於學校官網交代各年級上課安排，六年級將停課5天，一至五年級明天則改為網上教學。

▼6.1學校強制檢測公告▼

發言人表示，由於6間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，有關疾病與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，有3間學校及另外3間學校的指明級別被納入今日的強制檢測公告。

位於天水圍嘉湖山莊景湖居的天樂幼稚園暨幼兒園，其師生須接受強制檢測。(天樂幼稚園暨幼兒園官網截圖)

上述師生或曾逗留超過兩小時的人士，須於本月3日或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於本月5日或之前，交回樣本收集瓶。受檢人士若在5月30日至6月1日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。根據現行做法，衞生防護中心會直接向須強制檢測的學校提供糞便樣本瓶和深喉唾液測試樣本收集包。

坪石天主教小學六年級師生需強檢，校方貼出公告，交代各年級上課安排。(學校網頁截圖)

另外，因應衞生防護中心早前宣布更新涉及N501Y變種病毒株確診本地個案的檢疫安排，與相關個案於同一大廈居住或於相關個案居住大廈內工作，並已獲安排離開檢疫中心的人士，須於衞生署公布有關確診者個案後計起第三、七、12及19日進行強制檢測，發言人提醒，相關人士(見下圖)須於指明日期進行檢測，並需自我監察直至21日屆滿。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至6月2日)▼

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