小一面試│港同小一每年約6千人申請　校長強調小朋友要有呢樣特質

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-06-01 07:00

港大同學會小學每年也會收到約6000份小一入學申請，爭取120個入學名額，其受歡迎程度可見一斑。這所位於東區的直資小學是「一條龍」學校，畢業即可升讀港大同學會書院，近年亦有中學文憑試（DSE）狀元是出自該中學。

設三輪面試 第二輪只甄選少數人

港大同學會小學校長黃桂玲早前出席由香港教育領導協會與「01空間」合辦的網上講座 - 「如何在開心學習之下，啟發孩子學習動機 」中提及小一面試的做法

港大同學會小學校長黃桂玲早前出席由香港教育領導協會與「01空間」合辦的網上講座 - 「如何在開心學習之下，啟發孩子學習動機 」中提及小一面試的做法。她指，上年因疫情關係，只設二輪面試，其中第一輪是以ZOOM面見所有申請人。而以往做法是設三輪面試，同樣首輪會接見全部申請者，但第二輪黃校長透露，只會有「十幾%」的申請者被邀請參加。最後第三輪是面見家長的部分，根據以往經驗，會從第二輪申請家長中甄選約一半參加。

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黃桂玲校長指，頭二輪的面試都是面見小朋友，而現代亦不存在「唔叻」的小朋友，分別只是在面試的環境下能否發揮得好。黃校長更直言，現實總是殘酷的，為了公平，也會在有空的時限下，鼓勵同學多嘗試和表達。

有「活力」及「真誠」很重要

在疫情下，不少家長都擔心小朋友上課日子不多而影響面試結果，黃校長認為這是全香港家長面對的問題。而且，幼稚園也不是全面停止運作，相信家長也不會容許小朋友虛度光陰，只要小朋友能學到應有的知識，保持良好的學習習慣，便不用太擔心面試表現。

黃校長亦多次強調小朋友要有「活力」的感覺，例如在疫情下，有同學分享了自己在家和家人整蛋糕的經歷，給人感覺「雖然無返學，但學到好多嘢」；亦有小朋友在面試時，主動和老師分享自己懂得做甚麼。當小朋友能有不同的學習機會，而不只是讀書本上的學習時，這樣的小朋友自然會比較活潑，腦筋亦會更「精伶」。

憶述上年ZOOM首輪面試的經驗，黃校長指有同學在首輪面試的短短十分鐘過程中，很公式化地說了六次「對唔住，我唔識，老師你可唔可以教返我？」，這原本是一件很窩心的事，如果同學發自真心求學，會更值得欣賞。

小一不設叩門

由於每年的三輪面試中，都會有約200名申請人進入備取名單，因此學校不會再花時間再做多一次面試，而是從備取名單中再挑選適。至於插班方面，黃校長直言申請人數也不少，但建議家長一定要先搞清小朋友想法，不少小朋友來面試後發現，他並不想離開原校，只是家長認為「呢間學校好似好啲」。

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