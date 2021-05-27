小一派位｜77%獲派首3志願　家長最快6月2日獲郵遞通知結果

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-05-27 16:10

新冠疫情之下，今年小一派位將於6月2日及3日以郵遞方式通知家長，教育局發言人指，有約77%學童獲派首3個志願學校，較去年的73%上升4個百分點，整體滿意率為88.1%，較去年增2.7個百分點。家長收到《小一註冊證後》，要在6月8日或9日到學校辦理註冊手續。

因應新冠肺炎疫情，教育局改以郵遞方式通知學童家長，家長不需要親身前往「統一派位中心」領取派位結果。（資料圖片）

教育局發言人表示，本年度共有24,211名兒童參加小一統一派位，在自行分配學位及統一派位階段獲派首3個志願學校的有18,645人，即佔約77%，整體滿意率為88.1%；而在統一派位獲派甲部學額佔2,643人，獲派乙部學額，即在所屬校網的學童則佔21,568人。

教育局指，家長會在6月2日至3日，收到郵寄形式的《小一註冊證》，若曾同意透過手提電話號碼接收派位結果，亦會在6月2日收到電話短訊得知結果；若家長在6月4日仍未收到《小一註冊證》可在6月5至6日到指定領取中心取回。

今年獲派首3個志願學校的有18,645人，整體滿意率為88.1%。（資料圖片／盧翊銘攝）

家長需要在6月8日或9日不同時段，到學校辦理註冊手續;至於受疫情影響出入境的跨境學童家長，可以在指定註冊日期透過傳真、電郵、郵寄；或授權親友代辦的方式，辦理入學註冊手續。

2020年小一派位情況