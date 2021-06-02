統一派位2021｜家長因移民潮選校進取　未獲派心儀學校四出叩門

撰文： 曾凱欣 最後更新日期： 2021-06-02 14:37

2021小一統一派位結果今日（2日）出爐，疫情下教育局繼續以郵遞方式通知家長，若未獲派心儀學校者，可自行前往「叩門」（即申請後補小一學額）。而喇沙小學今年轉為郵寄「叩門」，校網列明不受理親身遞交申請。 油蔴地天主教小學是區內熱門學校之一，有前往「叩門」的家長稱，以為移民潮下可較進取，故統一派位只填了3個志願，並為兒子報讀多個興趣班，最終未能如願獲派心儀學校，今早只好向公司告假，打算帶兒子「去多十間八間」學校「叩門」。

有家長特意到位於油麻地的油蔴地天主教小學「叩門」。（張浩維攝）

未獲派頭三志願 家長：唔係幾開心

到油蔴地天主教小學「叩門」的家長陳小姐指，過去一年積極預備面試，為兒子報讀了朗誦班、畫畫班及做義工等，以為移民潮下可較進取，故統一派位階段選校表只填了首三個志願，怎料今早約8時接到的派位結果並不如意，直言「唔係幾開心」。

她說，擔心「津校日日要唱國歌」，現時首選是兒子可入讀直資學校，同時向公司請假，打算帶兒子「去多十間八間」叩門：「有心理準備要搞成個星期，呢間星期六可以面見」。

有家長特意到位於油麻地的油蔴地天主教小學「叩門」。（張浩維攝）

女兒獲派第三志願：預咗、抽獎咋嘛

家長杜小姐的女兒獲派第三志願，另獲一間直資小學錄取，但仍打算去4間同區小學「叩門」。杜解釋，期望可有更佳選擇：「都預咗，都係抽獎咋嘛，冇運氣就要叩下，試試睇有冇其他機會」。被問到有否信心？她直言要視乎女兒面試情況：「一般般，要睇返小朋友當日表現，始終咁細個，睇返嗰日情緒」。

至於家長張小姐則表示，兒子已獲聖方濟各英文小學收錄，故早前無參與統一派位，但希望「有多幾個選擇再考慮」，故在上班午膳時到油蔴地天主教小學「叩門」，「希望喺啲優質嘅津貼學校有機會（被錄取）」。

油蔴地天主教小學校長余佩琴提到，往年大約會收到二百個「叩門」申請，不過因為移民潮，申請數字有機會減少。（張浩維攝）

校長透露移民潮或令「叩門」申請減

油蔴地天主教小學校長余佩琴指，往年收約200個「叩門」申請，相信移民潮下申請數字會減少，加上今年改以郵遞方式公布，部分家長或未收到派位結果，而較遲申請，「開放拎表嘅日子仲有幾日，（學校）未清楚交表狀況」。

她透露，該校今年設15個「叩門」名額，所有申請者均可獲首輪面試機會，「（首輪）唔係好考中英文能力，最主要同小朋友傾計」，學校將聯絡合適申請人及家長進行次輪面試，「重點在於「（家長）點培育小朋友，同學校嘅理念相唔相同」。

有小學今年改為以郵寄形式接受後補學額申請，當中位於九龍塘的喇沙小學，未如往年現「叩門」人潮。（張浩維攝）

喇沙小學不接受親身交表 須郵寄「叩門」

疫情下，多間小學今年以郵寄形式接受後補學額申請，九龍塘名校喇沙小學今早未見「叩門」人潮。

喇沙小學網頁可見，學校今年只接受郵寄申請，家長即日起至本月8日可在網頁下載「小一入學申請表」 ，學校本月中會聯絡合適申請者進行面試，重申以電郵、傳真或親身遞交的申請均不會受理。