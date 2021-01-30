小一統一派位| 移民潮下競爭仍激烈　報喇沙家長對中學教育無信心

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-01-30 12:56

2021/22學年小學統一派位今日起一連兩日接受申請。教育局預料今年度約有26,642人參加統一派位，較去年同期減少約2,500人。傳統名校網九龍城41校網的統一派位中心，今早九時半前有約十名家長在外等候。近年社會動盪，湧現移民潮，不少家長指，仍會安排子女留港就讀小學，但對本港中學培訓獨立思維無信心，亦認為教育制度今非昔比，長遠計劃安排小朋友出國讀書。

設於喇沙小學的41校網的統一派位中心今早九時半前未開門前，有約十名家長在外排隊，情況較往年少。

受到疫情影響，校方在中心實施防疫措施，家長入校前要量度體溫，以酒精搓手液消毒雙手，亦安排輪候區座位相隔1.5米距離等。

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家長彭先生表示，首選志願是名校喇沙小學，原因是課外活動豐富，且統一派位名額多。他指，疫情下有安排兒子報讀網上補習班，但以語文班為主，音樂及運動則難以安排。他認為，在家學習期間，家長培訓子女角色較重要，需投放更多心力，培養兒子紀律及學習態度，亦會安排課餘活動如玩桌上遊戲、踩單車等。

彭先生指，安排兒子報考8至9間私立及直資，暫有2至3個學位在手。（胡家欣攝）

近年社會動盪，觸發移民潮，他指，會視乎本港環境發展，移民暫時非長遠考慮，對小學教育仍有信心，故安排兒子留港讀書，長遠則計劃海外升學，原因之一是對中學的獨立思維訓練無信心。

疫情下難上興趣班 父母須親自教

另一位家長林先生表示，一直心儀拔萃小學，雖然今年小一適齡人數減少，出現移民潮，但仍有不少內地家長搬入九龍塘區，為子女搏入名校，相信競爭情況依然激烈，而他的兒子報讀一間私校作後備。

疫情下網上教學為主流，林先生認為，栽培小朋友較以往難，非單以經濟能力，就能安排興趣班及補習班。（胡家欣攝）

疫情下網上教學為主流，林先生認為，栽培小朋友較以往難，非單以經濟能力，就能安排興趣班及補習班，父母須付出較多時間親自教授，如畫畫、音樂等。

他認為，本港基礎教育有根基，但未來或安排兒子在中學前到外國升學，因外國讀書較輕鬆及愉快。

家長：教育今非昔比 長期安排小朋友海外升學

另一家長馮先生及馮太則選擇喇沙小學，因校風好，師資優良，且今年入學競爭較少，料更大機會抽中心儀學校。

馮生及馮太指，則選擇喇沙小學，因校風好，師資優良。（胡家欣攝）

兩人指，疫情下，興趣班多以小班及單對單為主，費用較昂貴，須月花1.5萬元，安排兒子上珠心算、邏輯思維、英文及中文班等。

馮生指，考慮到現今社會環境，教育制度今非昔比，「同我當年唔一樣」，長遠有意安排兒子到海外升學。

另一從事金融的呂先生，屬意兒子報讀喇沙小學，為此去年由馬鞍山搬入九龍塘區，每月須花多一成租金，同時花7至8千元安排興趣班，「負擔暫時可以，自己慳啲。」

另外，油尖旺區31學校網的統一派位中心原先為東莞同鄉會方樹泉學校，但因位於「指定區域」範圍，派位中心更改至廣東道官立小學，並以收集箱收集「選擇學校表格」，以排除不明朗因素及避免人群聚集。其餘統一派位中心則不受影響。