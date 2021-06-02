勞工處辦大型招聘會　零售業空缺最搶手　清潔物管嘆難請人

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-06-02 14:21

勞工處連續第二日舉行大型招聘會，有物管及清潔公司表示有空缺，人工由1.5萬元起，但卻無人問津。相反有零售公司的攤位大排長龍，有負責人透露招聘情況理想。會場內也有應屆畢業生來碰運氣，惟合適的工種不多，最後失望而回。

▼6.1勞工處辦大型招聘會▼

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勞工處一年兩日在旺角麥花臣場館內舉行大型招聘會，每日各有24間公司提供零售、製造及物業管理等行業的職位空缺。

今日場內24個攤位，近半是物管相關工作，但應徵的人數不多。龍衞保安有限公司高級行政及市場發展經理鄭先生坦言，由上午10時半至中午，僅得5人有意申請職位，「啲人唔係太踴躍。」他相信，原因與保安的工時長有關，「好多人一聽到12個鐘又要返六日就會打退堂鼓。」

鄭先生稱，其公司是全港十大保安公司，長期有職位空缺，開價由1.6萬起，「疫情下保安係多啲工開嘅，但疫情過去後就其他公司容易做招職」。

龍衞保安有限公司高級行政及市場發展經理鄭先生表示，今日招聘反應一般。（麥凱茵攝）

同樣情況也出現在清潔公司，負責人郭小姐由今早至中午只見過2名應徵者，「我哋流失率好高，每個月都要請人。」她又指工種由兼職、半更及全職，全港各區都有，但卻一直難請人，「可能啲人以為今日係物管招聘會。」

相反，會場一些零售相關工作的攤位，如奇華餅店、維他奶、百佳等人頭湧湧，有負責招聘的士透露，早上已會見超過20名合適的應徵者，認為情況相當理想。

會場內也有應屆大學畢業生來碰運氣。就讀工商管理的陳先生剛畢業，坦言未找到理想工作，打算來招聘會找兼職「做住先」，又感嘆「有朋友讀IT係易啲搵工。」

另一位讀市場學的徐先生也指，希望先找到兼職工作，惟招聘會提供的職位並不合適，且類型少，最後失望離開。