信和集團辦招聘日　建築工程畢業生求職半年不果　最壞打算做侍應

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-05-29 15:01

疫情下本港失業率高企，信和集團今日（29日）在會展舉辦招聘日，提供約1,000個職位。 參加者要預先在網上登記，有去年畢業的求職者於疫情下靠散工維持生計半年，擔心疫情持續會更難覓得工作。他希望從事與建築、教育相關的職位，但最壞打算會轉行任職侍應。

信和集團於會展舉行招聘日。（張嘉敏攝）

信和集團在會展舉辦招聘日，參加者要預先在網上登記，現場可見到場求職人士以年輕人為主。

理大建築工程及管理學系畢業生紀先生，於去年畢業後，曾任職室內設計公司，不過由於工作性質與理想有出入，辭工後已半年未有全職工作。他於半年內曾應徵5至6份工作，但未有回音，期間他一邊自學進修及靠補習等散工維持生計。

紀先生最壞打算轉行任職侍應。（張嘉敏攝）

他首次到招聘日求職，希望覓得與建築工程或教育相關的職位，不過今日只有一份符合心水的職位。他擔心疫情下求職有難度，不少同學畢業後未能覓得與學科相關工作，他自己亦打算若到9月未能覓得相關工作，會轉行任職餐飲業，如侍應。

林先生（右）及趙先生為應屆碩士畢業生，稱求職競爭大。（張嘉敏攝）

港大應屆碩士畢業生林先生及趙先生，稱不少學士畢業生因疫情下市況差，寧願畢業後選擇就讀碩士課程，變相推高求職者的平均學歷；亦有碩士畢業生降低求職要求，「神科嘅人都去apply冇咁勁嘅職位，」令競爭較過往大。二人自去年9月起求職，至今應徵約20個職位，當中有5個職位有回音，林先生稱對於求職情況尚算理想，不算悲觀。

不少求職者為年輕人。（張嘉敏攝）

中大英文系二年級生陳先生到場應徵實習職位，他至今應徵約2至3份實習工作，但未有回音。不過，他稱不少學校師兄師姐畢業後均成功求職，對情況感樂觀。

信和集團招聘日提供約1,000個職位空缺，其中30%的空缺適合應屆畢業生。招聘日於會展舉行，至今日下午5時。