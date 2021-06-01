國泰重新招聘本地機師　完成接種新冠疫苗成獲聘條件之一

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-06-01 17:26

受新冠肺炎疫情影響，全球航空業蕭條，國泰航空去年宣布重組大裁員，港龍航空結業，削減8,500個職位。國泰及香港快運近日重新聘用機師，為疫情以來首度相關招聘，當中列明必須完成接種疫苗。

▼2020年10月21日國泰大裁員▼

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香港快運也招副機長及機長 同樣只限港人申請

國泰近日重新招聘機師，職級包括二副機長及副機長。翻查國泰的官方網頁，現時可於其網頁直接申請職位。香港快運方面，亦會招聘副機長及機長。兩者的招聘廣告同樣列明，只聘請持有香港永久居民身份證的人士，而且需完成接種疫苗。

去年11月，國泰行政總裁鄧健榮於立法會曾表示，正計劃招聘機師，並會優先考慮聘用被解僱的員工。有前港龍機師表示，國泰現時仍聘用數百名僅持工作簽證的外國機師，並希望為他們延續工作簽證，但其實之前被解僱的本地機師，亦可勝任他們的機師職務。他促請國泰盡快聘用更多本地機師，以免流失本地人才，落實政府一貫的「港人優先就業」政策。

對於必須接種疫苗，該前港龍機師認為對現有員工而言，以此舉威迫接種並非好事。不過他亦稱，理解從事航空業始終難免需要接種疫苗。

國泰：航線及網絡均會逐步回復

國泰航空回應表示，是次招聘是為了規劃未來人手，希望聘請擁有專業資格的香港永久居民。國泰又稱，為確保當國際旅遊復甦時，公司仍能維持市場領導地位，認為現正是重啟招聘及培訓活動的時候，中長期而言，預計國泰航線及網絡均會逐步回復，因此需要早作籌謀。

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早前國泰向員工發信指，相信在未來，疫苗會是本港空勤人員工作時的重要條件，現時國泰不會隨意地將接種疫苗列為繼續聘用的先要條件，但由於聘用完成疫苗接種的員工需時，國泰亦快將會考慮將疫苗列為聘用條件。