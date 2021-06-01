勞工處辦大型招聘會　有求職者半月投近30份履歷：要電話響都好難

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-06-01 14:26

本港失業率持續高企，加上疫情影響，求職困難。勞工處今日（1日）於旺角舉行大型招聘會，提供物業管理、零售、美容業等空缺。有到場求職的人士指，曾投遞近30份履歷，「連要個電話響都好難」；亦有應屆大專畢業生指，疫情下搵工困難，願意先做合約工過渡。有擺設櫃位公司認為，今日人流較為疏落，或與天雨關係有關。勞工處表示，截至上午11時45分，有100人入場。

▼6.1勞工處辦大型招聘會▼

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勞工處一連兩日於旺角舉行招聘會，合共提供超過2,400個職位空缺，今日有24間機構於會場設置櫃位，空缺包括院舍健康服務員、保安員、司機、倉務員、侍應、廚師、收銀員及包裝員等。記者今早到場視察，人流較為疏落，物業管理行業的攤位較受歡迎。

到場求職的64歲何先生表示，從事保安行業十多年，以往連同獎金，平均月入約2萬元，惟半個月前因完約，重投求職大軍，「空窗期」期間找了30份工，「連要個電話響都好難」，「間間公司都係叫你擺低履歷，等運到，唔同以前比較容易搵嘢做」。

他說，疫情下搵工不敢太多要求，甚至不介意由每天工作8小時，變成「12碼保安」，亦接受人工降低，「無辦法，年紀大，變咗係公司揀人，唔係我哋揀公司。」

到場求職的64歲何先生「空窗期」期間找了30份工，「連要個電話響都好難」。（黃詠榆攝）

大專畢業生願做合約工

應屆大專畢業生葉先生表示，因未決定會否繼續升學，故先準備好，邊在等待期間找工作。他說，一個月間已投遞了5、6份履歷，期望找到文職工作，但未能求職成功，感覺疫情下求職「少少困難」，又指不介意先做合約工，預期起薪點約1.1萬元，「可能更低，不會將起薪點作優先考慮，如果符合到想做嘅工要求更好。」

應屆大專畢業生葉先生感疫情下求職「少少困難」。（黃詠榆攝）

居劏房長者現身招聘會搵工：租金壓力大

65歲聶女士目前任職清潔工，但感現時工作時間長，身體難以應付工作要求，故期望轉工。但她指，競爭很大，「無以前咁容易搵工」，部分公司只提供兼職，但她直言兼職工資不夠生活，直言生活劏房租金便需4,500元租金。

十全保安有限公司招募主任胡小姐指，今早招聘會人流疏落，「一早只見了約10個求職」，直言去年10月灣仔的招聘會「人山人海」，近乎全日有求職者查詢，不少為旅遊業從業員，求職者越趨年輕，「30、40幾歲」。

她估計，今日到場人少或因天雨關係，但亦指目前疫情緩和、經濟好轉，部分人重返本行，目前行業人數仍不足，一般保安職位，平均月入仍可達1.6萬元。

同場擺設攤位的亦有美容、健身行業公司，菲力偉人力資源助理主任羅先生指，早前受疫情影響，業界人手出現流失情況，近日疫情緩和，生意回升近四成，故有需要增聘人手，期望聘請數十名美容師及按摩師。羅指，不會將接種疫苗納入應徵條件，「始終打咗係對佢自己好，如果唔打咪以檢測代替。」