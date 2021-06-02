機場警涉偷失物　警長見各人說法不同生疑　否認曾稱有彎轉誘招認

撰文： 呂樂謙 最後更新日期： 2021-06-02 15:30

機場警涉監守自盜，私藏市民拾獲內有逾56000元錢包案，今（2日）在沙田法院續審，曾向被告查問錢包去向的警長供稱，初時不想懷疑同袍，認為或只是誤會。惟發現被告所言不實後，開始對被告生疑，並與另一名警長追問下，被告終透露錢包收藏在茶水間雪櫃底。辯方卻質疑警長曾以「件事有彎轉」、「最多內部處分，我地自己搞掂」等，引誘被告招認，惟被告說出後，即罵被告說：「你個衰仔，點攪啊！」並即向上級匯報及作拘捕。警長否認說法。

被告馮奕鈞（ 28 歲 ）被控一項盜竊罪，控罪指他於去年 2 月 13 日在香港國際機場一號客運大樓 7 樓離港大堂報案中心內偷竊屬於陳振宇一個價值 7,000 元的銀包，內有現金56,090 元、數張提款卡、信用卡和八達通卡等財物。

以為被告因事忙忘記處理

警員莫穎聰昨供稱，案發當日他接被告更時，被告並未交代曾處理失物。辯方今盤問莫時指，莫發現被告沒有紀錄失物，已開始懷疑被告偷竊，但在詢問被告時卻沒有進行警戒。莫解釋指，他確曾懷疑被告偷了錢包，但亦不排除被告因事忙而忘記處理，或把錢包交了給其他警員；但莫承認被告否認當晚有任何失物時，開始更加懷疑被告，並即向上司，即警長蔡榮佳報告。

警員莫穎聰稱，被告馮交鈞否認當晚有任何失物時，他開始更加懷疑被告偷竊。(呂樂謙攝)

向失物中心查詢後開始懷疑被告

現職國安處的警長蔡榮佳供稱，他得知事件後，意識到被告說法與物主陳振宇和拾獲的市民楊女士說法有矛盾，遂指示莫再致電被告澄清；蔡稱他當時並不認識被告，亦非懷疑他，只是覺得可能當中有誤會。

莫第二次致電被告，被告聲稱曾指示楊將失物交到機管局失物認領處，他即派員到失物處查詢，卻被告知並無此事。蔡承認這刻開始懷疑被告盜取了錢包，但因事件仍在初步調查階段，亦不想懷疑同袍，遂將事件再報告另一警長33008，和小隊指揮官許偉傑。

事件後交給警長33008 和另一警長李嘉能調查，二人將被告帶往機場閉路電視錄影房觀看有關的片段，並開始查問被告。

否認曾稱：我地自己搞掂佢

辯方盤問警長李嘉能時，指李及另一名警長在房內誘被告招認，包括曾問：「有無收埋個銀包，你會唔會唔記得咗隨手擺埋咗一邊呀？」被告沒有回應，二人再說：「如果你唔為意擺埋咗一邊，你就家下拎返出嚟啦，你家下拎返出嚟就可以當咩事都無，可以自己內部解決咗件事佢。」辯方又稱，二人在盤問被告時勸說被告，指若被告招認「件事仲有彎轉」、「最多內部處分，我哋自己搞掂佢。」李稱他與另一警長均沒有說過。

被告供出後被罵衰仔

辯方續稱，被告其後向二人招認說：「收埋咗個銀包喺pantry 雪櫃底」，但堅稱他不是想偷銀包。這時兩名警長說：「你個衰仔，點攪啊……做咩搞啲咁嘅嘢。」另一名警長更即向上司匯報，拘捕被告後稱：「家下冇辦法，我哋會拉你，一陣會帶你返警署搜櫃，你自己諗下有咩解釋。」

辯方指被告曾稱想遲一點才處理

在等警車期間，李又向被告說：「衰仔，你唯有認你懶囉，你自己諗一個最好嘅解釋啦，我唔會幫你作答。」被告則回應：「我真係唔係偷，我諗住遲啲先搞。」李否認曾對被告說過這番話。

案件明續，辯方將開始盤問警長33008。

案件編號：STCC 1101/2020