機場警涉偷失物案　市民拾獲內藏逾5萬錢包　未作登記卻藏雪櫃底

撰文： 呂樂謙 最後更新日期： 2021-06-01 15:50

機場報案室的當值警員，涉嫌在處理一個市民拾來內有逾5萬元的錢包後，未有作記錄，卻把之收藏在茶水間的雪櫃底，因而被控一項盜竊罪。男警否認指控，案件今(1日)在沙田法院開審。撿獲錢包的女子供稱，當日把錢包交到報案室後，發現警員未有即時在電腦上作記錄，只是用紙記下她的姓名、電話號碼等資料，當時也覺得奇怪。惟辯方律師質疑當日與女證人接洽的警員並非本案被告。

被告馮奕鈞（ 28 歲 ）被控一項盜竊罪，控罪指他於2020年 2 月 13 日在香港國際機場一號客運大樓 7 樓離港大堂報案中心內偷竊一個銀包（ 價值 7,000 元 ），內有現金 56,090 元、一張香港身份證、一張回鄉證、一張香港駕駛執照、一張滙豐銀行提款卡、一張中國招商銀行銀聯卡、一張滙豐銀行信用卡、一張恆生銀行信用卡、一張八達通，及一些個人卡片，而上述物品為陳振宇的財產。

物主陳振宇(圖)從澳洲回港時把錢包留在行理車上。(呂樂謙攝)

錢包藏茶水間雪櫃底

控方案情指，陳當晚九時許從墨爾本乘機飛抵香港，他在行李帶附近等候時，將錢包漏在行李車上。一名姓楊的女子撿獲錢包交到機場的報案室，當時被告正在報案室當值，接獲錢包後卻沒有按照規定將失物登記在案，反而將錢包收起，並藏在報案室茶水間的雪櫃下。

警員只用白紙記下資料

姓楊女證人供稱，她當日在行李車上發現陳的錢包，打開發現有陳的卡片，她曾透過卡上的聯絡方式致電陳，惟未能接通，故把錢包交到機場的報案室。惟她到報案室後，警員只是在一張白紙上登記她的名字、身份證號碼和聯絡電話，並沒有用電腦作登記。

拿出十張千元鈔估量鈔票數量

此外，她又見該警員將錢包內其中十張1000元疊成一疊，再以其厚度估量其餘鈔票的數量，但沒有詳細點算錢包內的鈔票總額；楊指，她曾任空中服務員，根據慣例，一旦拾獲失物，必定會點算清楚內裡的財務以便查實，故對該警員的作為感到奇怪。

律師質疑處理錢包的並非被告

辯方律師盤問楊時卻質疑當日處理錢包的並不是被告，又指楊當日經過9小時的長途旅程，家翁家姑正在外等候，加上她年幼女兒亦有少許不適，當時正在哭鬧，認為楊可能因心急離開，故沒有留意警員是否在電腦上作記錄。楊承認當時確想盡快回家，與警員溝通時亦曾轉身安撫女兒，但強調沒有聽到警員使用滑鼠或鍵盤的聲響。

案件下午繼續。

案件編號：STCC 1101/2020