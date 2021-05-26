「海港sir」陳凱港涉串謀詐騙停職　微博發帖：頂天立地無畏無懼

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-05-26 20:06

人稱「海港Sir」的警司陳凱港與47歲女友人涉嫌串謀詐騙被捕，警方指兩人涉嫌於2019年向兩間本地銀行提供虛假文件及資料，以獲取按揭貸款。陳凱港今日獲保釋及正停職候查，今日（26日）晚上陳凱港於社交媒體包括Facebook及微博發帖，稱自己「頂天立地 無畏無懼」，會盡力配合同事調查，又指事實會還其清白。

陳凱港於社交媒體包括Facebook及微博發帖，稱自己「頂天立地 無畏無懼」。（微博「@海港SirHabaSir」截圖）

人稱「海港sir」的沙田警區助理指揮官陳凱港，其微博「@海港SirHabaSir」今晚發帖，內容包括「頂天立地、無畏無懼，積極面對各路明槍暗箭」，又稱盡力配合同事調查「相信一如以往的諸多抹黑攻擊，事實必能還我清白」。有網民紛紛留言向「海港sir」表示支持，「Harbour Sir 支持您！」、「Sir 加油，清者自清」。

警方指新界南總區刑事部經深入調查及徵詢律政司意見後，昨日拘捕一名50歲男警務人員及一名47歲本地女子，涉嫌串謀詐騙。調查顯示，兩人於2019年向兩間本地銀行提供虛假文件及資料，以獲取按揭貸款，該名警務人員將會被停職。警方又指初步調查顯示，案件牽涉該名人員之個人事務，與其本身職務無關。