灣仔警署男警證實無染疫　衞生署：病毒與疫苗病毒株吻合

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-06-02 16:09

駐守灣仔軍裝巡邏小隊的35歲男警員（確診個案11846）昨日（1日）列為確診，本地38日無源頭不明紀錄斷纜。不過消息指他入院後進行的三輪檢測，均對病毒呈陰性，又無驗出抗體，家人亦無染疫，證實他沒受到感染；其約50名緊密接觸者，因而可獲安排離開檢疫中心。衞生署下午公布，基因分析顯示，他的病毒樣本與SARS-CoV-2疫苗病毒株吻合，而香港大學微生物學系的基因分析亦錄得相同結果，故將他剔出感染個案名單。

至於男警「假陽性」的原因，港大微生物學系講座教授袁國勇今日會到涉事化驗室等調查。

入院後三次檢測結果均呈陰性

該名35歲軍裝男警並沒有感染新冠病毒，他的密切接觸者亦毋須隔離，陸續安排離開檢疫中心。他在灣仔警署工作，主要工作為巡邏，至少30多名同事被送往檢疫。他住油塘油美苑淮美閣紀律部隊宿舍，上月28日本來想到中央圖書館社區疫苗接種中心注射科興疫苗，但因有咳嗽、喉嚨痛等上呼吸道感染病徵被拒絕。

他翌日求醫樂富樂家醫務中心，5月30日在門診交還深喉唾液樣本後，於31日工作期間收到電話告知初步陽性。其深喉唾液樣本在衞生署公共衞生化驗服務處覆檢結果亦為陽性，CT值為16至18(即病毒量較高)，不帶變種病毒。不過他入院後三次檢測結果呈陰性，暫時未有抗體。

張竹君昨祈望：佢唔係真確診

衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日稱，暫未找到其感染源頭，「我都希望佢唔係真確診，但要做多少少調查，例如基因分析，暫時未有線索。」他的樣本最初由承辦商Prenetics化驗，期間有跟另外三個樣本混合化驗，化驗室發現陽性後逐一獨立檢測，陽性才交予衞生署化驗。由於已有一段時間無本地個案，衞生署要求Prenetics一併提交該4個樣本，反覆測試只發現該樣本呈陽性。

張竹君又稱，以前也曾出現類似情況。患者入院後採了1個深喉唾液樣本，2個拭子樣本，結果均是陰性。她認為可能是不同時段不同樣本有不同結果。

該警員早前接觸需囚禁的人士，5月21日曾押送一人到柴灣警署，同月24日曾押送非法逗留者到荔枝角羈留中心，有關人士已被送往檢疫中心。另外，他曾光顧兩間十勝牛和食料理、油麗商場大家樂、警總雅膳中菜廳，以及黃大仙中心意八餐廳。

衞生署衞生防護中心表示，公共衞生化驗服務處的基因分析顯示，該警員的病毒樣本與SARS-CoV-2疫苗病毒株吻合，而香港大學微生物學系的基因分析亦錄得相同結果。中心分析了個案的臨床數據、流行病學資料和化驗結果後，認為該個案與疫苗病毒株污染吻合，故不會將個案列為感染個案，並予以刪除。而有關污染的確切源頭需待進一步調查。他的密切接觸者如取得陰性檢測結果，將會安排離開檢疫中心。