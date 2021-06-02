新冠肺炎．6.2｜灣仔警員「假陽性」　無本地源頭不明增至40日

撰文： 梁煥敏 朱海棋 陳淑霞 林穎嫺 黃偉倫 鄭翠碧 李恩慈 麥凱茵 張嘉敏 最後更新日期： 2021-06-03 01:03

本港今日（2日）新增一宗輸入個案，由阿聯酋抵港。另外，昨日公布出現一宗源頭不明個案，患者是35歲男警員，一度令本地無源頭不明個案持續38日紀錄「斷纜」，惟今日衞生署公布，該男警的樣本病毒基因分析，發現與新冠疫苗吻合，故不將他列為確診個案。而有關污染的確切源頭需待進一步調查。另外，衞生署表示，今日新增少於5宗初步確診個案。 檢測承辦商Prenetics在檢測該警員提交的樣本時，與其他三人的樣本一同進行進行混樣檢測。衞生署及港大袁國勇完成樣本的病毒基因排序後，相信男警最初的檢測樣本，是因檢測包受到私家醫生診所疫苗的病毒株所污染，並非真正受感染。袁國勇指，目前本地零確診持續，維持40天「清零」。

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新冠疫苗｜單日3.2萬人打針 4.1萬人預約 昨5人針後不適送院

【23:12】新冠疫苗接種計劃踏入第97日，今日單日再增3.2萬人接種疫苗，再多4.1萬人在網上預約注射，累計約141萬人已打至少一針。政府公布，昨（1日）再有5人打針後不適送院，全部情況穩定，1人需要留醫，其餘4人已出院，暫未知5人患上的副作用詳情。當局昨日表示，除嚴重或危殆的送院個案外，不再披露打針副作用的相關資料。

男警護士樣本被科興疫苗污染 醫生解釋復必泰不會有同樣情況原因

【23:00】本港連續40日無源頭不明個案，但兩宗「假陽性」個案險些令紀錄斷纜，兩人樣本都被科興疫苗的病毒株污染，而驗出陽性。有醫生解釋，科興疫苗採用滅活技術，含有非傳染性的新冠病毒，仍然有病毒的基因排序，因此都會檢測出陽性；另一款復必泰疫苗則只有病毒的S蛋白基因片段，而傳統的核酸檢測都不會檢測S蛋白位置，因此即使復必泰疫苗污染樣本，都不會出現陽性。

林緯遜指出，科興疫苗的病毒已經不具傳染性，但會保留基因排序，因此可以檢測到陽性。（資料圖片／黃舒慧攝）

新冠疫苗｜再有單位抽獎？林鄭透露有地產商正籌劃「有份量」獎賞

【22:30】為了鼓勵市民接種新冠疫苗，近日政商界紛推出各項優惠，包括送樓、現金抽獎等。特首林鄭月娥今晚（2日）在facebook表示，很高興由政府啟動的「全城起動 快打疫苗」運動，得到很多公私營機構響應，為僱員接種疫苗提供便利或假期，亦為已接種的市民提供各類型的獎賞。



她又透露，今日出席一個建造界的活動時，聽到一位地產發展商表示正籌劃一項「頗有份量」的獎賞，但她未有公布獎賞是甚麼。

▼6月2日強制檢測學校名校▼

強制檢測學校│5幼稚園爆流感 荔枝角天主教小學小二師生須檢測

【22:06】食衞局於今晚（2日）刊出強制檢測公告，6間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，師生及職員須強制檢測，有關學校包括元朗元朗堂真光幼稚園及二校，以及荔枝角天主教小學二年級師生。曾於5月20日至6月2日期間，身處有關學校超過兩小時人士，須於6月4日（本周五）或之前接受檢測。

新冠肺炎｜港府收緊內地澳門抵港人士檢測要求 最多需6次

【21:34】內地尤其是廣東省近期爆疫，食物及衞生局周四（3日）起調整曾逗留內地及澳門抵港人士的檢測安排，論經陸路口岸或機場抵港，相應檢測安排將調整（不適用於五歲或以下者），由目前只需兩次，增至最多6次。

按「回港易」計劃抵港而獲豁免強制檢疫的人士，以及已完成接種疫苗而須接受七天強制檢疫的人士，由現時抵港後接受兩次檢測，增至須在到達香港的第3天、第5天及第12天接受三次檢測。未完成接種疫苗而須接受14天強制檢疫的人士，由現時抵港後接受兩次檢測，增至須在到達香港的第3天、第7天、第12天、第16天及第19天接受五次檢測。

現時所有按「回港易」計劃抵港的人士，均須於在抵港當天或之前三天之內接受檢測並取得陰性結果。而所有經機場抵港的人士，均須於抵港當天接受「檢測待行」，確認檢測陰性結果後方可離開。

曾逗留台灣及新加坡抵港人士的檢測安排也有修訂，當局指鑑於當地疫情發展及確診個案涉及新變種病毒，政府早前宣布自5月17日及5月21日起分別收緊曾逗留台灣及新加坡抵港人士的登機、檢疫及檢測要求，強制檢疫期由原先的七天（已完成接種疫苗人士）或14天（未完成接種疫苗人士）分別調整為14天或21天。

政府額外要求於上述收緊檢疫措施前已經抵港的相關人士，須在完成原先七天或14天強制檢疫後接受第12天或第16天和第19天強制檢測，並在強制檢測獲確認為陰性結果前，留在其居住地點、私人處所或在檢疫令上指明的檢疫地點。

袁國勇促青年打針 反問：打得麻疹痄腮針 點解唔打得新冠疫苗?

【20:18】復星醫藥向本港申請12至16歲青年都可以注射復必泰疫苗，本港疫苗顧問專家委員會亦同意。委員之一的港大微生物學系講座教授袁國勇強調，青少年「打得麻疹、痄腮針，點解唔打得新冠疫苗?」事前亦毋須身體檢測，亦都提醒政府現時就要公布青少年以往的發病率，「小朋友間中可以有急性心肌炎、抽筋、腦炎甚少有死亡個案，但一向無講開比市民聽，好易將情況賴咗疫苗。」

【19:45】食衛局晚上公布新冠病毒疫苗接種監測更新，指截至5月30日晚上11時59分的過去一星期，衞生署共接獲183宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，當中並沒有醫管局呈報涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士的死亡個案。

而截至5月30日晚上8時，本港市民合共接種了約236萬劑新冠疫苗。已接種最少一劑疫苗的巿民約135萬名，佔全港16歲或以上人口的20.7%。

疫苗假期｜教育局去信校長促跟政府安排 籲允教師彈性上班打針

【19:38】教育局宣布，在公務員事務局公布的「疫苗假期」安排下，所有資助學校以薪金津貼支薪的現職教職員(包括教學人員/非教學人員)，若在本年8月31日或之前接種疫苗，在接種每一劑疫苗後，亦可於接種後享有一天「疫苗假期」。

太平洋酒吧推600萬元抽獎活動谷針 有機會贏全單免費、酒精飲品

【19:08】太平洋酒吧集團今日（2日）宣布將撥款600萬元，以抽獎形式送予已接種疫苗的市民。自今年4月29日起，凡完成接種疫苗的香港居民，即可參加幸運大抽獎，有機會贏取「全單免費」，或由太平洋酒吧送出酒精類飲品，禮品總值600萬元。

郵輪公海遊｜雲頂郵輪首航近乎爆滿 暑假周末航次預訂率近五成

【18:57】本港新冠肺炎疫情緩和，商務及經濟發展局局長邱騰華上月底宣佈，預計最快於今年7月底復辦郵輪公海遊。星夢郵輪亦宣布旗下「雲頂夢號」，將於7月恢復香港母港營運，並推出兩晚及三晚「Super Summer Seacation夏日海上遊」航線。



雲頂郵輪今日（2日）公布，自消息公布以後，市場反應相當熱烈。7月30日首航、8月1日出發的第二航次，均錄得近九成近乎爆滿的預訂率。至於所有8月出發的周末航次，預訂率亦接近五成。此外，更接獲來自本港慈善團體包船，以及多個公司包團和婚宴的訂單查詢。

【18:30】歐家榮表示，因應廣東省疫情，現時每日與廣東省衞健委溝通。至於兩地通關安排，由政制及內地事務局負責。

【17:56】袁國勇表示，事主沒有病徵及病狀，而其密切接觸史及接觸者未有病徵。基因測試排序結果顯示，其唯一陽性樣本內，其病毒屬疫苗內的病毒株。從有關顯示，很有信心本港維持40天「清零」，本地零確診。

至於事主帶疫苗病毒株原因，他在疫苗中心未有進入接種疫苗位置。至於事主在私家醫生診所時，該醫生當天早上曾為另外4名病人接種科興疫苗，可能有疫苗病毒在樽邊，護士曾接觸。而護士向事主提供檢測包時，曾接觸過檢測包內，事主留樣本時，其實檢測包已受污染。他說，很有可能因有關情況，致令事主的檢測結果病毒量很高。

一度確診男警樣本有科興疫苗病毒株 袁國勇：診所污染樣本包

【17:51】衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，涉事男警5月28日打算到中央圖書館的接種中心打針，但當日因有喉嚨痛、咳、流鼻水的病徵未有打針。事主翌日到樂富廣場樂家醫務中心求診，醫生建議做冠狀病毒化驗，5月30日交樣本，5月31日測試結果呈陽性。事主隨後幾次測試結果則呈陰性，其家人及密切接觸者均屬陰性。

當局收到樣本同時間做全基因排序，亦交由港大袁國勇團隊化驗，結果均顯示屬科興疫苗的病毒株，事主並非真正感染。當局亦已在涉事診所抽取環境樣本化驗。

中華廠商會300萬現金獎誘打針 消費100元可獲抽獎機會 最多6次

【17:50】近日，本港商界推出各項「重型優惠」鼓勵市民接種疫苗，繼送樓、送機票後，中華廠商會會長史立德在今日（2日）的活動中表示，廠商會推出「有種‧有賞」疫苗獎賞計劃。廠商會及董事會成員合共捐出300萬元，以預付卡簽賬額形式發放，頭獎為100萬元簽賬額，名額兩個。



年滿18歲的本地居民，只要接種兩劑疫苗，便可以於網上登記進行大抽獎，連同其他抽獎細則，一名市民最多可以有6次機會中獎。

【17:15】政府專家顧問港大微生學系講座教授袁國勇，與衞生署巡視多個地點。現於中央圖書館疫苗接種中心視察。

清水灣鄉村俱樂部為鼓勵員工打針 設25萬元現金抽獎、半日有薪假

【16:28】近日港府正積極推動「全城打疫苗」，清水灣鄉村俱樂部今日（2日）公布，為鼓勵員工接種新冠疫苗，提供合共25萬元現金抽獎，每月抽出5位幸運員工，每人可獲1萬元現金獎，活動為期5個月。此外，員工每接種一劑疫苗，即可獲半天的有薪疫苗假期。



俱樂部亦重申，尊重員工的個人選擇，強調接種疫苗屬自願性質，員工可按其身體狀況及需要接種疫苗。

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【16:30】信和集團公布凱滙一房單位大抽獎詳情，凡於9月1日或之前、已年滿18歲的香港市民，只要完成兩劑新冠疫苗，均合資格參加抽獎，參加者最快可於6月15日上午9時起到指定網站登記，截止日期為9 月1日下午5時30分。

信和表示，會為中獎幸運兒提交所有印花稅、註冊費、律師費及首年管理費等。

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+ 2 + 2 + 2

增一宗輸入個案 阿聯酋抵港58歲男子檢疫期間確診 帶變種病毒

【15:55】本港今日（2日）新增一宗輸入個案，由阿聯酋抵港。另外，昨日公布一宗源頭不明個案，患者是35歲男警員，一度令本地無源頭不明個案持續38日的紀錄「斷纜」，惟今日衞生署公布，該男警的樣本病毒基因分析，發現與新冠疫苗吻合，故不將他列為確診個案。而有關污染的確切源頭需待進一步調查。

灣仔警署男警證實無染疫 衞生署：病毒與疫苗病毒株吻合

【15:10】駐守灣仔軍裝巡邏小隊的35歲男警員，證實沒受到感染，另外相關的緊密接觸同事，亦將會安排離開檢疫中心。

港大研發疫苗｜陳肇始：本港疫情輕微 團隊需於境外做第三期測試

【14:58】港大與內地合作研發噴鼻式新冠疫苗「衛活苗一號」，已進入第一期臨床測試。食物及衞生局局長陳肇始今日（2日）回覆立法會議員質詢，指第三期臨床測試需招募逾1萬名參加者，並於疫情較嚴峻的地方作評估，惟「香港疫情依家好輕微」 ，無法進行大規模試驗，故研究團隊需到境外招募對象。研究團隊會在港招募100名自願參加者，當中30名已進行第一部份試驗，而第二部份試驗將於7月開始。

勞工處辦大型招聘會 零售業空缺最搶手 清潔物管嘆難請人

【14:21】勞工處連續第二日舉行大型招聘會，有物管及清潔公司表示有空缺，人工由1.5萬元起，但卻無人問津。相反有零售公司的攤位大排長龍，有負責人透露招聘情況理想。會場內也有應屆畢業生來碰運氣，惟合適的工種不多，最後失望而回。

▼6.1學校強制檢測公告▼

【13:11】消息指，新冠疫苗顧問專家委員會已完成投票，一致通過將復必泰疫苗接種年齡降低至12歲。另外，本港今日新增一宗輸入個案，不設疫情記者會，而港大微生物學系講座教授袁國勇將到灣仔分區警署確診軍裝男警所到診所及化驗承辦商視察感染控制情況。

強制檢疫｜姚思榮：檢疫酒店九成滿 政府與高級酒店商討增千間房

【11:26】港府早前收緊抵港檢疫安排，回港者最長須在指定酒店21日。旅遊界立法會議員姚思榮今早（2日）於港台節目表示，由於回港留學生增加，令檢疫酒店入住率接近九成。據他了解，政府會與有意成為檢疫酒店，但未納入名單的酒店商討，增加檢疫酒店數量，料可額名增加1,000至2,000間房間。

新冠疫苗｜許樹昌：師生暑假打針可築保護屏障 惟課室仍須戴口罩

【09:47】政府繼續「谷針」，並預告若第五波疫情襲港時，會考慮限制未接種新冠疫苗的人士進入學校、戲院等特定場所。政府專家顧問許樹昌今日（2日）建議，師生在暑假打針，開學前有助築起「保護屏障」，惟他直言，即使已接種疫苗後可回校活動，室內仍應戴上口罩，否則易爆發流感等上呼吸道疾病，引起擔心。

▼港府「谷針」新招：已打疫苗好處 vs 未打疫苗限制▼

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打針後死亡個案 與疫苗潛在相關才公布 陳肇始：新安排更清楚【09:37】本港新冠肺炎疫情放緩，港府續以「疫苗氣泡」放寬防疫措施。食物及衞生局局長陳肇始今日（2日）於電台節目表示，現時疫情穩定，不過暫未見昨日確診的男警為「假陽性」個案。

另外，政府決定將接種疫苗後死亡的個案，只會在發現與疫苗有潛在關係時才公布。陳肇始表示，現時公開大量資訊，如市民只收某些資訊，而未有全面了解情況，只是「見樹木不見森林」。她認為新安排更清楚，並強調疫苗相關的安全監察報告會於7月起定期在網上公布。

▼6.1男警員居住大廈油塘油美苑淮美閣須強檢▼

▼確診男警員報告近期部分行蹤▼

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確診大廈食肆｜確診男警上周六曾到天慈邨 光顧黃大仙意八餐廳

【00:01】本港疫情再現暗湧，昨(1日)新增1宗為本地感染，患者是隸屬於灣仔警署軍裝巡邏小隊的35歲男警員，他暫被列作源頭不明個案。



衞生防護中心昨晚更新其行蹤清單，他上周五(5月28日)曾到訪中央圖書館，原擬打科興疫苗，惟因有病徵而被拒，其後返回警察總部的餐廳匯敍、雅膳晉餐。他翌日(5月29日)則走訪多處，包括樂富商場、天水圍嘉湖山莊新北江商場1期，亦曾光顧黃大仙中心意八餐廳、天水圍天耀廣場十勝牛和食料理，同日亦曾前往天慈邨慈屏樓。行蹤名單亦顯示，他昨天(5月31日)曾返回警察總部工作，期間收到初步確診通知。

▼港府「谷針」新招：已打疫苗好處 vs 未打疫苗限制▼

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▼6.1勞工處辦大型招聘會▼

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