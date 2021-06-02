「綠色就業計劃」推逾800職位空缺　包括資助僱主聘300大專畢業生

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-06-02 16:23

《財政預算案》宣布撥款66億元，開設額外約30,000個有時限職位。環境局發言人今日（2日）表示，「綠色就業計劃」今年再推出約800個環保相關職位，包括約500個有時限職位，以及約300個大專畢業生資助項目職位，提供更多就業機會，進一步推動環保。

▼6.1勞工處辦大型招聘會▼

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環境局表示，當中約500個有時限職位涵蓋「EV普及化」、「惜物減廢」及「山海無痕」三個環保工作範疇，有關職位主力推動電動車普及化、支援各項減廢回收項目及推廣「山海無痕」郊遊文化，職位包括全職和兼職，為期約3個月至1年，適合不同技能及學歷人士。

資助僱主5,610元聘合資格畢業生

另外，環境局決定今年推出「大專畢業生資助項目2021」，為合資格畢業生的僱主提供每月5,610元資助，以支付每位符合資格畢業生部分月薪，為期18個月，預計可資助約300個職位。

環境局發言人今日（2日）表示，「綠色就業計劃」今年再推出約800個環保相關職位。（資料圖片）

發言人表示，疫情持續，本地就業市場仍然面對很大的壓力和挑戰，期望資助項目能為相關畢業生，提供更多能夠學以致用的就業機會，亦有助環保業界的專業延續性。

「大專畢業生資助項目2021」將於7月2日開始接受申請，有關資助項目的詳情及申請表格，可瀏覽環保署網站有意申請資助的合資格公司及機構，須於7月2日至9月30日遞交申請。