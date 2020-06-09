政府開設短期職位　環保署減廢主任月薪逾4萬　康文署聘暑期實習

新冠肺炎疫情持續數月，本港失業數字持續高企。早前防疫抗疫基金預留60億元，以開設3萬個有時限的職位。行政長官林鄭月娥今日（9日）表示當中有約一萬個職位正在招聘。翻查政府職位空缺查詢系統，環境局正推出多個職位，當中減廢主任月薪高達4.4萬元。 林鄭月娥還提及政府已經針對今明兩年新畢業生開設5,000個暑期實習職位，目前經民政事務署及康樂及文化事務署招聘實習生，每週工作44小時，月薪為10,500元。

環境局在保就業創職位措施下推出「綠色就業計劃」，計劃在未來數月開設逾500職位。截至5月22日，環保署已經開設30個項目統籌員（電動車）職位、30個項目助理（減廢及回收）職位，另外透過「綠在區區」的運營機構亦開設約45個職位。

在政府職位空缺查詢系統可以看到，環保署目前以「同心抗疫·保就業」為名，開設減廢及回收、評估及噪音類項目助理，電動車的項目統籌員、環保大使及減廢主任。獲取錄者會按非公務員合約條款聘用，為期不超過一年，當中減廢及回收類項目助理只需要中學文憑試或中學會考成績，月薪達1.5萬元；而減廢主任則需要有學士學位，月薪高達44,665元。

根據政府職位空缺查詢系統顯示，環保署下減廢主任申請人除了學歷要求外，亦需要最少4年在減廢、再造／回收、廢物設施管理或其他相關領域的全職工作經驗。獲錄用者須協調減少廢物計劃的各種事宜和提供運作上的支援，包括負責減廢計劃的聯絡事宜、協助制定切實可行減廢計劃的措施、管理減廢計劃的數據庫、在實地考察中擔任和發揮監督角色，為屋邨，建築物，鄉村和其他場所就實踐減廢和回收提供現場支援等。

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康文署、民政事務總署設暑期實習生職位 金管局提供300個職位

康文署及民政事務總署亦開放了暑期實習生-專上學生實習計劃2020職位，聘用期均為7月至8月，實際僱傭期約為4-6星期，而薪酬則為每月10,500元。

另外金管局早前亦聯同銀行業推出「銀行業人才起動計劃」，為本地大學應屆畢業生提供約300個為期6個月的職位，參與者可以在銀行、儲值支付工具運營商工作，月薪則為12,000元。

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