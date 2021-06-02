男生持警標誌水樽觀戰被圍　叫學弟助澄清反再被毆　兩男認罪候判

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-06-02 16:59

男學生帶著印有警察機動部隊標誌的水樽到示威現場好奇觀看，卻被示威者指稱是警員圍毆，男學生認出示威者中有其中學學弟，便叫學弟澄清他非警員，惟其學弟最終卻加入毆打他。學弟及另一名曾向該男生施襲的男子，今(2日)在區域法院認罪，學弟求情稱當日替學長澄清後，他反受示威者挑釁而失控，最終犯上本案，惟法官卻指學弟並非受威迫而襲擊事主，把案押後至6月22日判刑，以候被告心理及背景報告，期間需還柙。

兩名被告：王家俊（23歲）和李樂恆（21歲），現時均無業。兩人承認暴動和傷人罪，指他們於2019年11月13日，在銅鑼灣金百利和他人參與暴動，以及傷害事主X。

事主X稱好奇在行人路觀戰

案情指，於2019年11月12日晚上9時許，大批示威者在銅鑼灣崇光百貨外聚集。案發時21歲的男學生X因好奇，站在附近行人路觀看，看到有人掘磚和堵路等。晚上11時許決定離開，卻遭一男一女尾隨和偷拍。當他沿百德新街前往軒尼討道方向時，遭約10名示威者包圍。他們懷疑X是便衣警員，要求檢查他的背囊，但X拒絕。X其後走到金百利，示威者尾隨並有人加入。X認出站在前排的次被告，曾和X就讀同一中學，X是次被告的學長。

背包內有Hong Kong Police頸繩

凌晨時分，X在金百利地下被示威者包圍。次被告此時戴上面巾，並遊說X打開背囊，展示物品。X的背囊最終被示威者奪去，背囊內的物品被倒在地上。當示威者發現X有一個警察機動部隊標誌的水樽，以及一條印上「Hong Kong Police」的頸繩，開始對X拳打腳踢，X被打至不支倒地。此外，有人打開雨傘，遮掩襲擊行為。

次被告曾拉開保護X的男子施襲

原本只是觀看的次被告，其後加入襲擊X，對他拳打腳踢，又嘗試拉開一名用身體保護X的男子。X之後站起來，但示威者再施襲，有人用雨傘打X。首被告亦加入襲擊，踢X並用力打他的後腦；次被告則踢X的下半身和多番揮拳打X的頭，又用雨傘打他。

X送院頭皮有3處血腫

警員扺達現場，兩名被告和他人逃去。X被送往律敦治醫院診治，發現耳有瘀傷，頭皮有3處血腫。此外，X在事件中遺失一部iPhone 6S手機和一張大學設施咭，兩名被告則同月26日被捕。

首被告曾跳起並坐在難X身上

控方庭上播放涉案片段，顯示X在金百利時，一度被30多人包圍，期間有人打叫：「夠啦，唔好打啦」、「死人架」。而示威者打X時，首被告曾跳起，然後坐在X身上，而次被告則曾踩X。而X被襲擊後，其白色上衣有不少血跡。

次被告指現場有人指X在誤導

辯方求情時呈上兩名被告的求情信，他們均有向X道歉。次被告的代表律師又指，X當時認出次被告是他的學弟，著次被告替他澄清X非警員。次被告一度替X解圍，但不果。惟次被告之後受現場人士挑釁，指次被告遭X誤導，才替X解圍。次被告受影響下失控，才向X施襲。惟法官練錦鴻坦言不明白其說法，指次被告並非被他人威迫下打X，並指次被告是由人群的外圍走到X身旁再施襲。但仍先為他索取報告才判刑。

案件編號：DCCC 508/2020