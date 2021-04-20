向清路障市民施襲　判頭稱受媒體影響生錯誤認知　官斥歹毒囚40月

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-04-20 14:57

裝修判頭在一名中年漢清理路障時，聲稱看對方手持鐵枝並打算傷人，用鐵質硬物重擊該中年漢的頭部令對方血流披面，又稱因受媒體影響而產生錯誤認知，他今日（20日）在區域法院承認有意圖傷人罪。法官指，事主見義勇為清路障，被告卻攻擊其最脆弱的部份，圖阻他清路障之餘，亦想以暴力震懾其他市民，令他們不敢反對暴力示威者的不法行為，形容被告手法極之歹毒，判被告入獄3年4個月，兼賠償事主2萬元。

被告梁啟樂（34歲，裝修判頭）被控於2019年12月1日在旺角道與彌敦道交界意圖使X受嚴重傷害。

X自發清路障被包圍

案情指，53歲男事主X事發當日行經旺角一帶，並見到大量路障，包括垃圾、欄桿、木板等，於是自發移開路障，意圖疏導交通，但及後他被示威者包圍，更被恐嚇停手。X感到帶危險，於是拿出手機拍攝，被告突然走近，並用長形硬物重擊X頭部，令X倒地失去知覺。X稍後恢復知覺，但仍被人包圍指罵。

事主頭部有4厘米裂傷

事主X被送到廣華醫院治理，他頭頂頭皮出現4厘米裂傷，左前臂擦傷，頭皮縫了10針，後來被送往養和醫院作跟進治療。涉案片段顯示，X被襲後血流披面。

被告稱誤以為事主想傷人

辯方解釋，被告當時看不到事主清雜物，但見他手持類似鐵枝物品，誤以為他要傷害他人，所以才犯案。法官練錦鴻指辯方說法沒有證據，著辯方傳召被告到證人枱作出解釋。

受媒體報道影響出現錯誤認知

被告指，當晚用膳後途經涉案地點，誤以為X手持鐵枝，於是衝前拾起東西襲擊對方，而他事後看片才知自己拾起了鐵質物品進行襲擊，又稱自己受媒體報道影響，才出現錯誤的認知，也不知X後來已放下手中物品，只手持電話。

毒品調查科總督察張恆暉（左）呼籲市民要譴責暴力，市民也不應用暴力解決問題，直指犯法就是犯法。(李慧娜攝)

官不接納被告解釋

練官判刑表示不接納被告解釋，認為X見義勇為清路障，但被告卻用硬物攻擊X最脆弱的部份，明顯意圖阻其無私的舉動，亦為幫助暴力示威者，圖以暴力震懾其他市民，令他們不敢反對示威者的不法行為，手法極之歹毒。

指被告行為是社會及法庭所不容

練官認為要判阻嚇性刑罰，向暴力示威力傳達訊息，社會及法庭不會容忍暴力，被告的行為亦不受社會所容，其背景不構成減刑理由。

毒品調查科總督察張恆暉指警方歡迎判決，呼籲市民要譴責暴力，市民也不應用暴力解決問題，直指犯法就是犯法。

案件編號：DCCC189/2020