撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-06-02 20:13

近日，本港商界推出各項「重型優惠」鼓勵市民接種疫苗，繼送樓、送機票後，中華廠商會會長史立德在今日（2日）的活動中表示，廠商會推出「有種‧有賞」疫苗獎賞計劃。廠商會及董事會成員合共捐出300萬元，以預付卡簽賬額形式發放，頭獎為100萬元簽賬額，名額兩個。 年滿18歲的本地居民，只要接種兩劑疫苗，便可以於網上登記進行大抽獎，連同其他抽獎細則，一名市民最多可以有6次機會中獎。 史表示，廠商會希望香港可以盡快恢復正常經濟、正常市道，認為鼓勵市民接種疫苗總比懲罰好，又比喻呼籲市民接種疫苗如「教仔」一樣，「教仔都冇理由下下用藤條，鼓勵市民接種比較好，我哋啲錢都係血汗錢，做廠一蚊一蚊賺返嚟，我哋都希望可以幫助一下香港回復經濟，盡一分力。」

史立德表示，廠商會將會於六月中推出100萬元現金大抽獎，其中自己張會捐出100萬元。（梁煥敏攝）

廠商會會長史立德表示，廠商會將會於六月中推出100萬元大抽獎，公布後約兩小時，經考慮後改為送出簽帳額，其中自己將會捐出100萬元，連同其他會董集資，合共300萬元作為抽獎禮物。抽獎將會分為兩次，於七月底及九月底公布中獎名單，每次的頭獎為100萬元，並將會設有第二獎第三獎，以預付卡簽帳額形式發放。全港18歲以上市民，只要接種一劑或兩劑疫苗，便可以於網上登記進行抽獎，詳情將於稍後公布，市民亦可以到指定商戶購物，買滿100元，可以增加一次抽獎機會，最多增加五次機會，有關計劃已定名為「有種‧有賞」疫苗獎賞計劃。

另外，市民可以到特定商戶購物，每次消費超過100元可以增加一次抽獎機會，最多增加5次，即表示，一名已接種兩劑疫苗的市民，最多可以有合共六次抽獎機會。史表示，作為本地廠商，希望香港可以盡快恢復正常市道，希望鼓勵盡快接種疫苗，他又説擔心市民不願接種疫苗，部份針藥因過期需要棄置， 十分浪費，藥廠亦不願再將疫苗購置到本港市場，「大把地方需要疫苗，如果見到我哋唔用，當然係俾其他地方啦，咁樣唔係太好。」

問到政府現時考慮推出政策，沒有接種疫苗的市民將來不能到某些地方活動或餐飲等等，帶來外出的不便，惟商界則自資鼓勵市民接種疫苗做法是否適合時，他坦言，「始終鼓勵總比懲罰好，教仔都冇理由下下用藤條，我哋啲錢都係血汗錢，做廠一蚊一蚊賺返嚟，我哋都希望可以幫助一下香港回復經濟，盡一分力。」又指不少廠商得悉呼籲，紛紛加入以鼓勵市民接種疫苗。此外，他透露，黃大仙嗇色園今年為一百周年，配合鼓勵市民接種疫苗，將會捐出繪有黃大仙像金牌予廠商會作為抽獎，另外，廠商會亦於暑假期間有多項接種疫苗購物優惠，以配合消費券發派推出。

對於以簽帳額大抽獎鼓勵市民接種疫苗，會否擔心部份身體有毛病的市民冒險去打針？史表示獎品是鼓勵適合接種疫苗人士參與，不希望出現有市民因接種疫苗出現不適情況，「我哋都係希望推高接種率，年紀大唔適合就當然唔好，香港有六成七成以上接種已經好好。」但認為不少廠商、商界推出各項優惠下，接種率可因此增加的人數。

其實，根據牌照事務署的娛樂牌照申請中，發牌條件（1）的規定，推廣生意的競賽不可提供現金獎。就算奬品是現金購物禮券或信用卡簽帳額，亦不能以「現金大抽獎」或「萬元大抽獎」作為競賽名稱，以免誤導參加者。此外，如非合辦的推廣活動，不應把奬品贊助公司的名稱一併列於競賽名稱內。廠商會正就是次疫苗獎賞計劃，向民政事務總署申請「推廣生意的競賽牌照」，故我們需按牌照規定，修改禮品派發方式。

▼港府「谷針」新招：已打疫苗好處 vs 未打疫苗限制▼

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品牌局與廠商會早前已委託法國里昂商學院陸定光教授及香港理工大學研究團隊，在大灣區9市和澳門進行「粵港澳大灣區消費者對香港品牌的態度及購買行為調查報告」的研究，訪問了逾1,700名大灣區城市的消費者，深入探討大灣區居民的消費偏好、對香港品牌的認知、態度及其變化趨勢，並就香港企業開拓大灣區市場、制訂品牌發展以及管理策略提出建議。此外，為了提高香港品牌於內地的認受性，以及保障其利益，品牌局亦推出了電子「香港品牌名冊」，以便國內的消費者能識別香港的優勢品牌。

▼5月31日政府公布「全城起動 快打疫苗」行動▼

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調查結果顯示，不少新一代消費者對較大型的網頁購物平台，如淘寶、京東、天貓等作網上消費，已成為生活日常，並較重視品牌因素及重視零售場所的氣氛、服務及體驗，另外，對來港實地購物的意欲下降，傾向於本地購買香港產品。此外，香港品牌當中，周大福、周生生、屈臣氏、維他奶及美心最為他們認識，但對品牌整體認知度和辨識度較不足，部分品牌與其他名稱相似的內地品牌混淆，品牌局因此推出電子「香港品牌名冊」供公眾查閱，未來將進一步加強宣傳和推廣，加強香港品牌保護。