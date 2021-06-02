警隊擢升39人任警司　八鄉分區指揮官李漢民更上一層樓

撰文： 陶嘉心 最後更新日期： 2021-06-02 19:31

最新一期《警聲》公布，警務處處長鄧炳強於上月25日向39名警務人員頒發晉升函件，當中包括總督察李漢民獲晉升為警司。李漢民最為人所知的事跡，於2019年的7.21元朗白衣人襲擊事件後，時任八鄉分區指揮官的李漢民，回應記者提問時表示：「我睇唔到錶呀，Sorry呀！」當被進一步追問時，李覆稱：「你咁樣係唔會令到我驚㗎！」

警務處處長鄧炳強在上月25日向39名警務人員頒發晉升函件，包括總督察李漢民獲晉升為警司。

處長鄧炳強頒發晉升函件予39名人員，當中包括李漢民擢升為警司。（《警聲》圖片）

李漢民在2019年反修例風波期間為時任八鄉分區指揮官，7月21日元朗白衣人襲擊事件當晚，警隊在衝突結束後到元朗站駐守，現場人士不滿警方太遲現身，有記者查問場警方「遲到」原因時，李漢民表示：「我睇唔到錶呀，Sorry呀！妳見唔見到頭先都幾亂下㗎？見到㗎可？如果見到你就知啦，我哋點會有機會可以睇錶呢？」

記者再追問為何沒有拘捕任何現場人士時，李漢民覆稱：「喂，你唔好質問我先啦！」又向記者表示：「你咁樣係唔會令到我驚㗎！」

【元朗黑夜】記者問遲到原因 分區指揮官：我哋點會有機會睇錶？

另外，鄧炳強同日向輔警總監楊祖賜及8名人員頒授處長嘉獎，以表揚他們在「踏浪者」行動中的傑出貢獻。