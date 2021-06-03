機場警涉偷失物　警長指被告是警員知甚麼可說　官裁定表證成立

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-06-03 17:55

駐機場報案中心警員涉偷內有逾5萬元的LV銀包案續審，另一警長今（2日）在沙田裁判法院作供，他稱當日三次追問被告是否盜取銀包，並稱事件嚴重和「唔係講玩」，被告終承認放置了銀包在雪櫃底，他又澄清，當時想問清楚被告銀包去向，不認同是進行調查，又指被告身為警員，知道甚麼可以講。

控方下午指警方侵犯被告緘默權，指警員在查問被告時對他有懷疑卻無警誡，並不恰當，要求不要把部份證供呈堂。惟裁判官彭亮廷裁定被告表證成立，案件押後至7月26日再訊，屆時或傳召證人作供。

被告馮奕鈞（28歲）為警員，被控一項盜竊罪。控罪指，他於2019年2月13日在香港國際機場一號客運大樓7樓離港大堂報案中心內偷竊一個屬於陳振宇、價值7,000元的銀包，內有現金56,090元、3張信用卡、1張提款卡及1張八達通等財物和證件。該銀包為Louis Vuitton名牌。

被告沒有在記事冊記下失物事宜

警長范銘耀供稱，當晚11時準備下班時，夜更警長叫他處理這宗拾獲財物案，他於機場警署地下拉被告到一旁詢問，被告稱已向拾遺的女子解釋，涉事地方屬機場範圍，着她將銀包交去機場失物認領處。范問被告有否記錄在記事冊，被告稱沒有。范指出，無記錄「唔係好妥當」，被告一聲不吭。

被告馮奕鈞涉把市民撿到的LV銀包收藏在茶水間雪櫃底而被控盜竊罪。(陳家怡攝)

翻查錄象見拾遺女子曾到報案中心

范遂通知小隊指揮官盛督察，按指示與警長李嘉能帶被告翻查閉路電視。被告指拾獲銀包的女子，她約晚上10時進入報案中心，數分鐘後離開。期後，范接到盛督察來電指，銀包物主和拾遺女子溝通後，確認失物交予當值警員，叫范追問被告。

問想如何處理銀包被告沒回應

范即向被告說：「我再問多你一次，個銀包係咪你袋咗？」他見被告沒有回應，直言「呢次事件都好嚴重，唔係講玩㗎，你有無做過？個銀包喺邊到？」被告承認：「個銀包收埋咗喺pantry（茶水間）個雪櫃底到。」范續問被告有否拿走銀包內東西，他答沒有，又指案發附近沒有人。范問他為何要這樣做，及打算如何處理銀包，惟被告沒有回答。

范之後致電向盛督察匯報，有警員即到報案中心茶水間，並在雪櫃底尋回銀包，范向被告搜身和搜查其儲物櫃後，無發現其他涉案證物。范約凌晨2時在機場警署報案室拘捕被告及施行警誡，被告稱沒有話說。

警長稱為被告感可惜

范又稱，閉路電視片段顯示該女子逗留報案中心時間短暫，他當時認為被告是嫌疑犯，可能有偷竊或是清白。辯方質疑范未有警誡下向被告問話，范澄清想問清楚被告銀包去向，不認同是向被告進行調查，並指被告身為警員，他知道有甚麼可以講。他否認說過「而家交出嚟可自己解決，件事有彎轉」，以說服被告招認。被告承認把銀包放置雪櫃底後，范曾說「你個衰仔搞啲咁嘅嘢」，為被告感可惜。

辯方指警方侵犯被告緘默權

辯方早前指被告未經警誡的電話對話，以及招認等紀錄為不公平，不應呈堂。辯方下午中段陳詞指，警方侵犯被告緘默權，警員莫穎聰兩度致電被告詢問，莫當時有合理懷疑但無警誡，為不恰當。兩名警長和被告同看閉路電視，其中范稱事態嚴重及「一定查到嘅」等，是威嚇及向被告施壓，令沉默的被告回答。

控方指被告當差7年非普通市民

控方回應指，被告加入警隊7年，不是普通市民，有施行警誡及處理案件等經驗，認為辯方形容被告不知道個人權利並不合理。警長連串提問下，被告不是全部均有回答，可見他知悉其權利而作出適當反應。控方表示即使被告應接受警誡，本案沒有對他構成不公，法庭不應剔除有關對話證供。

就上述關於紀錄呈堂的特別事項，裁判官彭亮廷裁定表證成立。

案件編號：STCC1101/2020