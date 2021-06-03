研究稱九成劏房戶反對過渡屋共居概念 倡租金定五千元以下

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-06-03 14:41

政府早前將過渡性房屋的供應目標提升至1.5萬個單位。公開大學今日（3日）發表研究報告，發現有九成劏房戶不接受或反對「共居」概念，亦希望過渡性房屋的租金水平可訂立在5,000元以下。 研究團隊表示，現時公屋輪侯時間創新高，而現時過渡性房屋政策的受眾需求仍未有足夠研究，故希望為未興建或改建的過渡屋提供建議。

公開大學聯同路德會社會服務處發布研究報告，發現有九成劏房戶不接受或反對「共居」概念。（王潔恩攝）

公開大學聯同路德會社會服務處發布研究報告。研究團隊在2020年12月期間，與15戶居於北區、荃灣及深水埗的劏房戶進行訪談，發現有近半受訪者將自己居住的單位評為不合格。

反對「共居」概念

結果發現，有九成受訪者不接受或反對「共居」概念，認為共享空間或設施會衍生不同問題，包括擔憂與陌生家庭共用設施會引起紛爭、疫情下會有衛生問題等。

此外，受訪者一致表示希望過渡性房屋的租金水平可訂立在5,000元以下，亦冀租金能與公屋租金相若；亦有三分二受訪者表示，期望能居於過渡性房屋至獲編配公屋。

研究團隊認為，雖然過渡性房屋可解劏房戶的燃眉之急，但人均居住面積不應少於12.6平方米，即約135.6呎，而租金水平亦不應高於家庭入息25%。

有機構建議政府設立專款撥款，讓社福機構支援入住過渡性房屋的基層。（資料圖片）

劏房大廈欠安全保障 曾有人問敲門查問性服務

路德會社會服務處單位主管呂卓倫說，有受訪劏房戶一家三口住在90呎空間，放置了床和櫃後，空間已所剩無幾，關上門後，劏房內只得少許空間活動。另一劏房戶則是兩母女，大廈的大閘沒有鎖上，大廈公共空間常有陌生出入，包括疑似吸毒入士等，過去亦有人曾敲門，查問她們的單位是否性工作者場所。

有劏房戶指所居的大廈大閘沒有鎖上，公共空間常有陌生出入，包括疑似吸毒入士等。（資料圖片）

倡設專款撥款

呂卓倫指出，過去有劏房戶擔心搬遷費太貴，故不願意搬到過渡性房屋，建議政府設立專款撥款，讓社福機構支援入住過渡性房屋的基層。他又表示，過渡性房屋的資助有限，社福機構預算緊張，建議政府進一步提升現時每個單位最多55萬的資助額。

路德會社會服務處服務總監鄧國禧（左一）表示，政府應設立跨部門平台處理推行過渡性房屋；路德會社會服務處單位主管呂卓倫（右二）亦建議，政府可進一步提升現時每個單位最多55 萬的資助額。（王潔恩攝）

加租以10%為上限

路德會社會服務處服務總監鄧國禧則表示，政府應設立跨部門平台處理推行過渡性房屋。而在實施劏房租務管制時，亦建議提低加租上限，由劏房租務管制研究工作小組建議的15%降低至10%，每兩年檢討一次，租期亦建議最多是「2+2+2」。