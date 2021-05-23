社協英華街過渡性房屋有兩房　明年首季入伙　10單位預留少數族裔

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-05-23 13:59

社協正於長沙灣英華街興建過渡性房屋，可提供140個單位。社協今日（23日）表示，運房局提供的資助一般只集中興建房屋的數目，故因資金所限，過去不少非政府機構未能興建大單位。不過，今次因獲私人基金贊助，項目設有36個280呎至350呎的大單位，相信是市區首個設大單位的組合屋項目。 社協估計，項目約在10至11月接受申請，目標入伙時間為明年第一季，預料會預留約10伙予少數族裔入住。

社協表示，英華街組合屋項目預計可協助600名基層市民脫離困境，當中設有36個大單位，形容是市區首個設大單位的組合屋項目。項目有31伙的實用面積達280呎，可供3至4人入住；另有4個單位達350呎，可供5至6人入住；亦有一個無障礙設施的大單位。此外，項目亦設有個103個約140呎的細單位。

社協今日開放示範單位供傳媒參觀，屬於項目的「第二大」單位。就現場所見，單位面積約280呎，分間成兩房，廚房屬開放式設計。

社區組織協會副主任施麗珊表示，租金會按租客的收入計算，根據以往經驗，料大單位月租約4,000多元。（盧翊銘攝）

租金最低料約2000

社區組織協會副主任施麗珊表示，單位會附送冷氣機、抽油煙機、廚櫃和熱水爐等。租金會按租客的收入計算，根據以往經驗，料大單位月租約4,000多元；細單位則約2,000至3,000元，水電費另計。

現時長沙灣英華街過渡性房屋仍然在興建，料明年第一季落成。（盧翊銘攝）

使用石屎混凝土 有別鋼鐵

項目建築師譚漢華表示，以前的過渡性房屋項目多用鋼鐵建成，但今次使用了石屎混凝土，除了像「真住宅」外，亦有助散熱及隔音。而今次項目的牆身較薄，故室內空間會更寬敞。

他又指，該地皮下有不少渠務水務設施，故要避免搭建組合屋在該處，因此會預留相關區域作共用空間，例如公園及廣場等。

負責建築項目的有利集團執行董事黃慧敏則指，今次要製造196個「盒仔」(即貨櫃組合屋)，工廠只需兩個月就可建成，待審批後料只需2個月就能完成搭建，即4個月已能完工。她又指，今次項目結束後，「盒仔」之後可繼續重用。

社協開放長沙灣英華街過渡性房屋的示範單位供傳媒參觀。（盧翊銘攝）

有少數族裔居於深水埗的天台屋。她表示，她們一家四口居於天台屋，子女年紀尚小。由於位處9樓，出入要爬過長長樓梯，故她難以攜帶嬰兒車，外出時很吃力，加上現時天氣炎熱，天台屋的天花更由木板砌成，形容「摸一摸都熱」，故只能被逼開冷氣，電費不菲。

她又指，現時已輪候公屋近3年，但未知可時能真正上樓，希望社會房屋能助她脫離困境。