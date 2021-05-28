電子消費券｜工聯會開智能手機班　教長者用AlipayHK電子錢包

撰文： 曾凱欣 最後更新日期： 2021-05-28 15:16

政府即將推出「電子消費券」，有長者憂慮以電子方式派發消費券，在使用時會過於複雜。位於觀塘樂華邨的地區組織「樂華家園」日前聯同「電子消費券」發放平台之一的「AlipayHK」，舉辦長者智能手機班，教導長者使用電子錢包。 有參與活動的長者表示，初時使用電子錢包始終需要時間掌握，不過日常「唔洗帶錢，用手機就可以」，較為方便，又認為「AlipayHK」能夠清楚查閱過去的交易記錄，「學多一樣嘢，交錢食嘢都方便」。

教識長者使用電子消費券

政府即將推出「電子消費券」，敲定交由支付寶、八達通、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay HK協助發放。工聯會九龍東總幹事鄧家彪提到，組織一直不定期舉辦長者智能手機班，原意是希望讓長者感覺「科技同佢哋有關」，教導他們使用社交通訊軟件等，今次是首次與「AlipayHK」合作。除由社區幹事教授長者使用智能手機，「AlipayHK」亦安排工作人員到長講解電子支付的用法，又協助長者開設電子支付帳戶。

鄧家彪期望，「電子消費券」可令更多小商戶受益以刺激經濟。不過他透露，有不少小商戶，特別是街市的檔販未必願意安裝八達通機，「設計要商戶做多啲嘢，要除手套㩒啲機」。使用「AlipayHK」的商戶只需申請商戶碼，再由客人掃瞄二維碼後輸入金額，因此他相信「AlipayHK」會更便利商戶。

掌握電子支付 長者：方便、唔洗帶錢

72歲的英姐，在上星期的智能手機班學識安裝「AlipayHK」，試用一星期，她認為初時使用始終需要時間掌握，不過好處是「唔洗帶錢，用手機就可以」，現時已在不同餐廳使用「AlipayHK」付款約四、五次。被問到為何會參與智能手機班，她就笑言，「唔洗錢點解唔學，老都想學（用智能手機）」，又認為「AlipayHK」能夠清楚查閱過去的交易記錄，「學多一樣嘢，交嘢食嘢都方便」。

67歲眉姐提到，最初感較難掌握，相信政府推出電子消費券時，使用「AlipayHK」平台會較方便，「一嘟搞掂，方便啲」。73歲的文姐都表示，內地已在多年前盛行電子支付，惟香港一直未有大力推動，「幾心急下，諗幾時香港先有得用」，認為電子支付十分方便，「一㩒就得，唔洗帶銀包」。不過她坦言，曾擔心安全問題，「（擔心萬一）唔小心比人拎咗密碼，會冇咗好多錢」，不過她留意到使用「AlipayHK」不一定要連結銀行戶口，可到便利店增值，加上軟件內能設密碼，故較為安心。

店鋪新增八達通機及「AlipayHK」商戶碼

位於樂華邨的雜貨店老闆張太太指出，過去一直有客人查詢，能否以八達通或支付寶付款，但店舖一直未有安裝電子支付方式，得悉政府落實派發電子消費券，就在店內新增八達通機及「AlipayHK」的商戶碼。她認為最重要是可為店舖增加收益，「遷就客人用電子錢包，（覺得）冇所謂，方便客人，做到生意就可以」。她又認為「AlipayHK」的使用方法簡單，「八達通要輸入收幾多錢，變咗做多兩重功夫」，

「AlipayHK」表示，新用戶可獲達70港元優惠劵，在政府電子消費券措施完結之前，將會豁免商戶碼的手續費，商店只需持有商戶登記即可申請。