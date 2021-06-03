國泰谷針送2,000萬里數、包機Flycation　莎莎抽100萬元現金券

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-06-03 17:59

政府近日連番「谷針」，商界亦響應連推抽獎、優惠。國泰航空今日（3日）表示，將推出連串獎賞計劃，鼓勵市民盡快打針，其中特別大獎的一位幸運兒，可邀請已接種疫苗親友，包機乘坐國泰全新空中巴士A321neo客機，在香港天際「Flycation」，舉辦私人派對。國泰另會提供2000萬里數作為大抽獎禮品，其中10名幸運兒可響100萬里數。 另外，莎莎國際表示，為推動社會各界齊心抗疫，於2021年8月1日開始，每周舉辦一次幸運大抽獎，向已打齊兩針的香港居民，提供總值100萬港元的莎莎現金券，為期10星期。

▼港府「谷針」新招：已打疫苗好處 vs 未打疫苗限制▼

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國泰表示，大抽獎會有10位的得獎者，可獲贈100萬「亞洲萬里通」里數；另外100位得獎者，亦可獲贈10萬里數，即合共送出2,000萬里數。國泰指，參加者須持有香港身份證，並於今年8月底前完成接種疫苗，詳情稍後公布。

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員工方面，國泰表示，所有完成接種的駐港後勤員工，將可獲兩天疫苗假期。國泰行政總裁鄧健榮表示，已有逾八成駐港機師，以及超過一半駐港機艙服務員預約打針，或已完成接種，深信疫苗是恢復國際航空旅遊的關鍵一步。

▼部分機構疫苗假期安排▼

莎莎辦抽獎 幸運兒合共可獲100萬元現金劵

另外，莎莎國際宣布，將於2021年8月1日開始，每周舉辦一次幸運大抽獎，每次會向已完成接種兩劑新冠疫苗的香港居民，派出總值10萬港元的現金劵，為期10星期。另外，中獎人士亦可免費獲得莎莎VIP會籍一年及迎新禮品，價值超過1,000港元。

莎莎亦會向接種新冠疫苗的香港全職員工，提供2天疫苗假期，讓員工在接種後有充足的休息時間。