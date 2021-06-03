打針抽凱滙｜十件事不可不知　何時要親自領獎？10萬簽帳額有限期

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-06-03 13:35

本港疫苗接種率偏低，有私人企業響應政府「谷針」措施。信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業集團早前公布，捐出觀塘凱滙價值1,080萬的一房單位，以抽獎形式送予已接種疫苗的本港居民。抽獎網站今日（3日）中午12時開放予公眾查閱資訊，《香港01》整合多項參加者常見問題，獲獎的幸運兒需要於10月7日或之前親自領獎，亦要注意二獎送出的簽賬額需要於發出日期起計2年內使用。

抽獎網站今日（3日）中午12時開放予公眾查閱資訊。

Q1：若有幸中獎，應如何領獎？

Ａ：每名得獎者必須按照主辦單位所提供的指示於今年10月7日或之前親自領取獎品，不可提名任何其他人士領取獎品。

於領取獎品時，每名得獎者必須向主辦單位證明其已符合資格，包括出示香港身份證正本及衛生署發出的新冠疫苗接種記錄正本或電子記錄，並須同時向主辦單位提供書面同意以向政府核實相關接種疫苗的記錄。

Q2：終極大獎一房單位會否連裝修等一同送出？

Ａ：終極大獎將按「現狀」及凱滙之發展商所刊印的售樓說明書所述的有關裝置、裝修物料及設備的狀況交付得獎者。

▼信和及華置捐觀塘凱滙一房單位作抽獎▼

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Q3：二獎送出的簽帳額有否使用限期？

Ａ：有，二獎所送出的預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬額的有效期由發出日期起計為2年，其後得獎者將無法使用任何餘下消費信用額。

而得獎者亦不得以預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬額提取任何現金，所送出的簽賬額僅可用於購買商品及服務。

Q4：參加大抽獎資格？

A：參加者須於9月1日或之前年滿18歲、持有香港永久居民身份證，以及在9月1日或之前打齊兩針疫苗。在抽獎活動公布前，完成接種的市民亦符合參加資格。若市民在9月2日或之後才成年，則無緣參加今次活動。

信和集團及其代理及顧問團隊中有份參與抽獎活動的設計、運作及執行的相關員工不可參與抽獎活動。除上文所述者外，信和集團其他員工及其家屬若符合其他規定，均可以參加抽獎活動。

Q5：在海外接種疫苗的香港居民是否亦符合參加資格？

A：參加者須於限期前完成接種兩劑港府推行的疫苗接種計劃下的新冠疫苗，而兩劑疫苗必須在香港接種。換言之，至於在海外打針的港人，甚至只在香港打了一針的市民，將與大抽獎無緣。

Q6：若曾染疫，並按指引接種一劑疫苗，是否符合參加資格？

A：如任何人士之前確診感染新冠肺炎，他們在已完成接種一劑新冠疫苗後，在相同的條件下將符合資格。

Q7：市民可以怎樣參加大抽獎？

A：抽獎網站將於6月15日早上9時起開放登記。並於9月1日下午5時半截止。市民登記時，須提供香港身份證號碼和香港流動電話號碼。

若市民未能上網，可到信和集團於各區設立的10個專櫃櫃台，將有抽獎活動大使協助網上登記。

設有抽獎活動大使的指定物業的專櫃櫃台，可協助公眾人士進行網上登記。

Q8：抽到終極大獎的幸運兒，若本來已有一間物業，是否仍需要繳交「辣招稅」？

A：信和集團表示，得獎者領獎而涉及的任何香港印花稅、註冊費及律師費，以及終極大獎的首年管理費，將全數由抽獎活動的活動主辦方支付。換言之，中獎幸運兒可以直接入住單位，無須承擔任何費用，至收樓翌年之後，才需要繳付管理費。

Ｑ9：大抽獎結果何時公布？

A：抽獎結果將於9月8日在大抽獎活動網站公布，並會在9月13日刊登於《星島日報》和《英文虎報》，所有得獎者會於抽獎活動日起計10日內，以登記時提供的流動電話號碼，透過電話及短訊方式接獲通知。

Q10：終極大獎的凱匯單位詳情？

A：終極大獎是位於觀塘協和街33號，凱滙二期3座47樓D室的一房住宅單位，樓面面積449平方呎。翻查有關單位的圖則，該單位設有獨立廚廁及露台，景觀開揚，可眺望飛鵝山。